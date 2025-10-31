Voici à quel point l'ouragan Melissa a dévasté la Jamaïque

assez ensoleillé15°
Jamaïque

Voici comment l'ouragan Melissa a ravagé la Jamaïque

A view of Black River, Jamaica, Thursday, Oct. 30, 2025, in the aftermath of Hurricane Melissa. (AP Photo/Matias Delacroix) Jamaica Extreme Weather
La ville de Black River, située sur la côte sud-ouest de la Jamaïque, a été frappée de plein fouet par l'ouragan Melissa.Image: keystone

Des images satellites avant et après le passage de l'ouragan Melissa montrent les conséquences de la plus violente tempête de l’histoire de l’île caribéenne.
31.10.2025, 14:5331.10.2025, 14:53
Philipp Reich
Philipp Reich

Mardi, l’ouragan Melissa a balayé la Jamaïque, avec des vents atteignant jusqu’à 295 kilomètres par heure. Classé en catégorie 5, le plus puissant ouragan ayant jamais frappé directement le pays a submergé des villes entières, détruit routes et lignes électriques, et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir.

Des images satellites impressionnantes avant/après publiées par la société Vantor montrent l'étendue des dégâts.

Les dernières nouvelles de l'ouragan:

L'ouragan Melissa menace un nouveau territoire

Des villes entières ravagées

Dans les rues de la ville de Black River, on a de l'eau jusqu'aux chevilles plusieurs jours après le passage de l'ouragan. La petite ville animée de la côte sud-ouest ressemble aujourd'hui à un champ de ruines. Environ 540 000 foyers n'ont plus d’électricité.

image after
image before
image after
image before

Dans le village de pêcheurs de White House, sur la côte sud-ouest, quasiment toutes les maisons ont été détruites. Les raz-de-marée, les vents violents et les pluies torrentielles ont déraciné les arbres, inondé les rues et emporté les bateaux.

Les premiers travaux de déblaiement ont commencé, mais, en raison des dégâts parfois catastrophiques, la reconstruction devrait prendre encore beaucoup de temps.

image after
image before

Rien n'a été épargné

Sur la côte nord, Melissa a dévasté la petite ville de Montego Bay, transformant le port où accostent les bateaux de croisière en un immense marécage brunâtre. Les installations portuaires, les bâtiments industriels et un parc voisin ont été complètement inondés.

image after
image before
image after
image before

Plus au nord, Melissa a inondé les champs de la commune de St. Elizabeth, considérée comme le grenier de la Jamaïque. Il faudra des mois avant que l'on puisse recommencer à cultiver comme avant l'ouragan.

image after
image before

D'autres villages de pêcheurs de la côte sud ont également subi les ravages de l'ouragan. Partout, des maisons rasées. Selon les médias locaux, au moins 19 personnes ont perdu la vie.

Le gouvernement jamaïcain a déclaré l’île zone sinistrée. Cependant, le Premier ministre Andrew Holness a écrit sur la plateforme X:

«Les dégâts sont considérables, mais nous allons mettre toute notre énergie dans une reconstruction solide»
image after
image before
image after
image before

Traduit de l'allemand par Anne Castella

