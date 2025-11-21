Le géant mondial du luxe renfloue cet important média français

Les journalistes du quotidien Le Parisien s'inquiètent d'un éventuel projet de vente au milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Image: Gamma-Rapho

Le géant français du luxe LVMH injecte 150 millions d’euros pour sauver Le Parisien, un renflouement massif qui rassure la rédaction mais annonce aussi une nouvelle restructuration. Malgré les pertes et les rumeurs de vente à Bolloré, le groupe de Bernard Arnault assure vouloir maintenir le titre… à condition qu’il retrouve enfin l’équilibre.

Piloté par le milliardaire Bernard Arnault, LVMH a validé vendredi le renflouement du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, a indiqué à l'AFP la direction du groupe de presse.

Cette recapitalisation «répond au respect de nos obligations légales» et «garantit de ce fait la stabilité de notre activité, essentielle à la mission d'information accomplie chaque jour avec rigueur par notre rédaction», a fait valoir la direction du groupe Les Echos-Le Parisien, dont fait partie le quotidien, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Dans un message interne consulté par l'AFP, le PDG du groupe Pierre Louette et la directrice générale par intérim Anne-Violette Revel de Lambert ont précisé que la recapitalisation interviendrait «d'ici la fin du mois de novembre» via Ufipar, holding contrôlée par LVMH.

Cette opération, qui «permettra de combler (les) pertes passées et de reconstituer (les) capitaux» propres, «traduit le soutien constant de l'actionnaire envers Le Parisien», ajoutent les deux dirigeants.

Pas la première fois

LVMH avait déjà renfloué en 2018 son groupe de médias Les Echos-Le Parisien à hauteur de 83 millions d'euros, puis Le Parisien/Aujourd'hui en France pour 65 millions d'euros en 2022.

Alors que le quotidien fait l'objet de rumeurs de vente depuis plusieurs mois, cette recapitalisation était très attendue, notamment par les salariés, compte tenu des pertes du journal, qui ont atteint quelque 30 millions d'euros en 2024. Mais «on nous promet derrière une restructuration, donc de nouveaux efforts», avait déclaré début novembre à l'AFP Aymeric Renou, délégué syndical SNJ (Syndicat national des journalistes) du journal.

Le Parisien/Aujourd'hui en France, dans le giron de LVMH depuis 2015, vient de connaître un plan de réorganisation pour accélérer la transition numérique, avec la suppression de près de 40 postes. Cela «menace la qualité éditoriale», avaient estimé les salariés, actuellement au nombre de 390 équivalents temps plein, dont 349 journalistes.

Le 15 octobre, LVMH avait déjà demandé à Pierre Louette de présenter un plan stratégique pour ramener le titre à l'équilibre, selon le compte-rendu d'un participant à une réunion du comité de groupe du géant du luxe.

Rumeurs de vente

La direction de LVMH avait assuré que l'option d'une vente n'était pas à l'ordre du jour mais ne pouvait être exclue s'il n'y avait pas de consensus sur la mise en place de ce plan de réduction des pertes, selon le même document.

Depuis septembre, les journalistes du quotidien s'inquiètent d'un éventuel projet de vente au milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Lors du comité de groupe du 15 octobre, LVMH a assuré que cela restait une rumeur, affirmant qu'il n'y avait pas de processus en cours, selon le compte-rendu.

Deux journées de grève avaient eu lieu fin septembre, pour s'opposer à une éventuelle vente au groupe Bolloré et exiger l'embauche de 17 CDI pour combler des départs. Le Parisien/Aujourd'hui en France est le 3e quotidien le plus diffusé en France. (mbr/ats)