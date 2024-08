Ismaël Haniyeh était le chef de l'organisation terroriste palestinienne Hamas. Le 31 juillet, il est mort dans un attentat à Téhéran. Image: Keystone

Ismaël Haniyeh, une vie de terreur au service du Hamas

Ismail Hanija, chef du Hamas, est décédé ce mercredi lors d'un raid israélien à Téhéran. Accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, il était un leader influent du Hamas. Voici son histoire.

Daniel Huber Suivez-moi

Dans la nuit de mardi à mercredi, selon les médias iraniens, un «projectile aérien guidé» s'est abattu sur une résidence pour vétérans de guerre au nord de Téhéran. L'explosion a tué deux hommes. L'un d'eux était le chef du Hamas Ismaël Haniyeh.

Ismaël Haniyeh, qui dirigeait le bureau politique du Hamas depuis 2017 et était considéré comme la figure de proue de l'organisation terroriste palestinienne, se trouvait à Téhéran pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezechkian. Ismaël Haniyeh se sentait probablement en sécurité – trop – dans la capitale iranienne, qui soutient le Hamas.

Ismaël Haniyeh est de loin le plus haut responsable du Hamas à avoir été tué dans la guerre de Gaza. Une vie et une carrière entièrement placées sous le signe du Hamas se sont achevées dans la résidence de Téhéran. Voici son histoire.

Etudiant radicalisé

Le futur chef du Hamas est né en 1962 ou 1963 dans le camp de réfugiés d'al-Shati, dans la bande de Gaza. Ses parents – son père était pêcheur – avaient fui le village arabe d'al-Majdal, qui fait aujourd'hui partie de la ville israélienne d'Ashkelon, pendant la guerre de Palestine. Ismaël Haniyeh a grandi dans des conditions pauvres, mais a pu fréquenter une école de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Le camp de réfugiés d'al-Shati en 2011. Image: Wikimedia/Mujaddara

La formation a porté ses fruits: Ismaël Haniyeh a étudié la littérature arabe de 1981 à 1987 à l'université islamique de la ville de Gaza. C'est probablement là qu'il est d'abord entré en contact avec les milieux islamistes et qu'il a par la suite rejoint les Frères musulmans fondamentalistes. Cette organisation sunnite radicale, fondée en 1928 en Egypte, a donné naissance en 1987 – pendant la première Intifada – au Hamas, auquel Ismaël Haniyeh a adhéré la même année.

Confident du chef du Hamas

Pendant l'Intifada, Ismaël Haniyeh a été emprisonné à plusieurs reprises et finalement condamné à trois ans de prison en 1989. Israël l'a ensuite expulsé vers le sud du Liban avec d'autres membres importants du Hamas. De là, il est retourné dans la bande de Gaza un an plus tard. Son ascension dans les rangs du Hamas s'est accélérée lorsqu'il est devenu le secrétaire personnel du fondateur du Hamas, le cheikh Ahmad Yassine, paraplégique et presque aveugle.

Ismaël Haniyeh est devenu un proche du chef spirituel de l'organisation terroriste qui était originaire du même endroit que ses parents. En 2003, un attentat israélien contre eux a échoué, mais quelques mois plus tard, en mars 2004, Yassine a été victime d'une attaque de roquettes israéliennes.

Le cheikh Ahmad Yassine, chef spirituel du Hamas, a été tué en 2004. Image: EPA FILES

Ascension au poste de chef du Hamas

En 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza et l'année suivante, le Hamas a remporté la majorité des sièges aux élections législatives palestiniennes. Ismaël Haniyeh est ainsi devenu Premier ministre de l'Autorité palestinienne, mais une guerre fratricide sanglante a alors éclaté entre le Hamas islamiste et son rival, le Fatah, qui dominait auparavant l'Autorité palestinienne.

Le Hamas a réussi à s'emparer du pouvoir exclusif à Gaza, ce qui a conduit en 2007 à la division de fait des territoires autonomes palestiniens, qui perdure encore aujourd'hui. Ismaël Haniyeh a dès lors dirigé le gouvernement de facto dans la bande de Gaza. Israël – suivi plus tard par l'Egypte – a réagi par un blocus du territoire, qui s'est encore intensifié en 2008 après un tir de roquette depuis Gaza.

Ismaël Haniyeh en tant que Premier ministre (fin 2007). Image: AP

Ismaël Haniyeh a officiellement démissionné de son poste de Premier ministre en 2014. Cette décision devait laisser la place à un gouvernement d'union dans le cadre d'un rapprochement avec le Fatah, mais cela n'a pas eu lieu. Ismaël Haniyeh est cependant resté le leader du Hamas dans la bande de Gaza jusqu'à ce que, trois ans plus tard, il soit élu chef du Politburo par la Choura [réd: Conseil de Consultation] du Hamas et remplace Khaled Mechaal à ce poste. Le Politburo est considéré comme l'instance décisionnelle suprême et compte quinze membres. Son successeur à Gaza est Yahya Sinwar, qui y est encore aujourd'hui le dirigeant de fait du Hamas.



Yahya Sinwar, l'homme fort du Hamas (2022). Image: keystone

En tant que chef du Politburo, Ismaël Haniyeh était formellement le chef de l'organisation terroriste, mais celle-ci était en fait contrôlée par Yahya Sinwar, le membre du Politburo le plus haut placé dans la bande de Gaza et chef militaire du Hamas. Yahya Sinwar est également considéré – avec Mohammed Deif, le chef des brigades Kassam – comme l'un des commanditaires du massacre du 7 octobre 2023. On ne sait pas si Ismaël Haniyeh avait été informé du plan au préalable.

Ministre des Affaires étrangères du Hamas

Ismaël Haniyeh a été de facto le ministre des affaires étrangères du Hamas. Il a quitté la bande de Gaza en 2019 et s'est ensuite installé en Turquie – où le Hamas a un bureau – et au Qatar. De là, il pouvait mieux représenter le Hamas à l'étranger. Sa liberté de mouvement était toutefois limitée, notamment parce que les Etats-Unis l'ont inscrit en 2018 sur leur liste de terroristes mondiaux. De plus, en mai 2024, le procureur en chef de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt contre Ismaël Haniyeh. Si la Cour avait accédé à cette demande, le Qatar aurait été obligé de l'extrader. Ce dossier est clos avec le décès d'Ismaël Haniyeh.

En tant que ministre des affaires étrangères du Hamas, Ismaël Haniyeh a par exemple assisté aux funérailles du général iranien Qassem Soleimani, tué par une attaque de drone américaine en 2020. Ismaël Haniyeh s'est également rendu en Iran pour l'investiture du président iranien Ebrahim Raïssi en août 2021, pays avec lequel le Hamas entretient à nouveau des relations étroites depuis 2017, notamment grâce aux efforts d'Ismaël Haniyeh. Il a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan en avril de cette année et a dirigé la délégation du Hamas lors des négociations menées par le Qatar et l'Egypte.

Funérailles de Qassem Soleimani à Téhéran. Image: EPA

Avant même qu'Ismaël Haniyeh ne soit tué par ce qui semble être un projectile israélien, sa famille a subi les conséquences de la guerre de Gaza: en avril, la police a arrêté l'une de ses sœurs en Israël, l'accusant d'avoir «entretenu des contacts avec des activistes du Hamas». Peu après, une attaque aérienne israélienne a tué trois de ses fils – Ismaël Haniyeh avait treize enfants – et quatre de ses petits-enfants. Ismaël Haniyeh a parlé de «morts en martyr» et a réaffirmé la détermination du Hamas à continuer à combattre Israël. Deux autres petits-enfants auraient déjà trouvé la mort dans la bande de Gaza en novembre 2023.

Vie de luxe

Comme d'autres membres de la direction du Hamas, Ismaël Haniyeh a été accusé de mener une vie luxueuse alors que la population de Gaza vit dans la misère. Selon certains médias, le chef du Hamas et une partie de sa famille menaient effectivement une vie de luxe au Qatar. Il possédait une villa près de la plage et des photos montraient son fils Maaz posant avec des amis sur un lit doré.

En 2010, un magazine égyptien a rapporté qu'il avait payé quatre millions de dollars pour un terrain situé dans un quartier chic de la ville de Gaza. Le terrain aurait toutefois été enregistré au nom d'un de ses gendres. Ismaël Haniyeh aurait également acheté plusieurs maisons dans la bande de Gaza, enregistrées au nom de ses enfants.

Voilà à quoi ressemblerait la maison d’un haut dirigeant du Hamas Vidéo: watson

«Leur temps est compté»

Au sein de la direction du Hamas, Ismaël Haniyeh était considéré comme relativement modéré – bien que l'organisation terroriste prévoit la destruction de l'Etat juif dans sa charte initiale de 1988, qui n'a jamais été révoquée. Ismaël Haniyeh a tout de même déclaré en 2010 que le Hamas considérait comme acceptable un Etat palestinien dans les frontières de 1967 – ce qui reconnaît indirectement le droit à l'existence d'Israël. Cette déclaration ayant provoqué des remous au sein du Hamas, il a fait marche arrière et n'a plus évoqué que la possibilité d'un «cessez-le-feu durable».

Ismaël Haniyeh en 2006. Image: AP

Après le massacre du 7 octobre 2023, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré à propos des dirigeants du Hamas: «Leur temps est compté». Le temps d'Ismaël Haniyeh a expiré le 31 juillet 2024.

Traduit et adapté par Tanja Maeder