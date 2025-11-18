Un mort dans une attaque en Cisjordanie

Un trentenaire est mort suite à une attaque à la voiture-bélier et au couteau mardi près de colonies israéliennes dans le sud de la Cisjordanie occupée. Une femme et un adolescent figurent parmi les blessés.

L'attaque à la voiture-bélier et au couteau a eu lieu ce mardi au carrefour du Goush Etzion, situé à l'entrée de colonies israéliennes, sur la route entre les villes palestiniennes de Bethléem et Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Cet endroit a été le théâtre de plusieurs attaques anti-israéliennes depuis fin 2015.

Et plus tôt cette semaine, des colons extrémistes avaient attaqué le village palestinien de Jabaa, près de Bethléem, après que les forces de sécurité israéliennes ont fait démolir et évacuer l'avant-poste de colonisation juive dit de Tzour Misgavi, dans le bloc de colonies du Goush Etzion.

Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a annoncé le décès d'un homme d'une trentaine d'années et déclaré que ses services avaient évacué dans des hôpitaux de Jérusalem trois autres personnes, dont une femme d'environ 40 ans et un adolescent de 15 ans «présentant des plaies profondes».

L'armée a précisé que ses «soldats ont éliminé deux terroristes sur place» et que des explosifs ont été «découverts» dans leur véhicule. «Les soldats de l'armée israélienne procèdent à des fouilles et ont mis en place des barrages routiers encerclant la zone», a précisé l'armée.

Attaque saluée par le Hamas

«Il s'agit de la deuxième attaque au carrefour du Goush Etzion en un an qui se solde par de graves conséquences», a déclaré à la presse Yaron Rosental, président du conseil régional du Goush Etzion, un bloc de colonies dans la zone du lieu de l'attaque.

L'hôpital Hadassah de Jérusalem a précisé dans un communiqué «qu'une femme blessée par balle» avait été hospitalisée dans un état grave. Selon des médias locaux, elle aurait été blessée durant l'attaque par un tir de soldats visant les assaillants.

Plus de 500 000 Israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de quelque trois millions de Palestiniens.

«Avec l'armée, nous ferons également payer un prix très élevé aux terroristes et à tout leur entourage, et nous renforcerons également la colonisation», a ajouté Yaron Rosental.

Les mouvements palestiniens du Hamas et du Jihad islamiques, considérés comme des organisations terroristes par les Etats-Unis, l'Union européenne, et Israël, ont salué l'attaque dans des communiqués distincts. (ag/ats)