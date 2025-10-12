assez ensoleillé12°
International
En direct

++ Situation Israël-Gaza EN DIRECT ++

Le Hamas «ne gouvernera pas» ++ Israël détruira les tunnels

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et ses implications dans le monde.
12.10.2025, 12:2712.10.2025, 12:30
Team watson
Team watson
  • Après deux ans de guerre initiée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, un plan de paix a été proposé par Donald Trump.
  • Israël et le Hamas se sont entendus sur une première phase du plan prévoyant notamment un retrait des troupes et la libération des otages.
  • Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre 2025 et un sommet de la paix doit se tenir en Egypte pour trouver une solution définitive au conflit.
12:16
Le Hamas «ne gouvernera pas Gaza»
Le Hamas ne gouvernera pas la bande de Gaza après la guerre, a déclaré dimanche une source du mouvement proche des négociations

«Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne», a déclaré cette source sous couvert de l'anonymat.
L'Égypte confirme un sommet sur la paix à Gaza
12:14
Israël détruira tous les tunnels à Gaza
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé dimanche la destruction par l'armée de tous les tunnels du Hamas dans le territoire palestinien. Cela interviendra après la libération de tous les otages encore retenus à Gaza.

Au troisième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le dirigeant a souligné dans un communiqué que ces opérations seraient menées dans le cadre du «mécanisme international (...) sous la supervision des Etats-Unis».

Le Hamas dispose d'un réseau de tunnels sous la bande de Gaza, notamment utilisé par sa branche armée. Israël a affirmé en avoir détruit de nombreux en plus de deux ans de guerre.

