++ Situation Israël-Gaza EN DIRECT ++

Le Hamas ne gouvernera pas la bande de Gaza après la guerre, a déclaré dimanche une source du mouvement proche des négociations



«Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne», a déclaré cette source sous couvert de l'anonymat.