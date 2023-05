Silvio Berlusconi quitte l'hôpital après six semaines de soins

Le parcours de cet éternel revenant, dont la mort politique fut maintes fois annoncée à tort, se confond avec l'histoire italienne des trente dernières années. Premier ministre à trois reprises entre 1994 et 2011, il est actuellement sénateur et président de son parti de droite, Forza Italia, un partenaire mineur du gouvernement de coalition de la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni.

La Première ministre Giorgia Meloni lui avait rendu visite à l'hôpital dimanche, déclarant qu'il était «d'excellente humeur» et qu'il continuait à travailler «sans relâche». Le numéro deux de Forza Italia, le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani, et son allié de coalition Matteo Salvini, chef du parti anti-immigration de la Ligue, lui ont également rendu visite.

Il s'était adressé début mai à ses sympathisants pour la première fois, dans un message vidéo, depuis sa chambre d'hôpital, assis derrière un bureau avec la bannière du parti et le drapeau italien derrière lui.

On a des nouvelles concernant la santé de Silvio Berlusconi

L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, 86 ans, a quitté vendredi l'hôpital milanais où il avait été admis il y a six semaines pour une leucémie et une infection pulmonaire. Silvio Berlusconi s'est engouffré dans une berline aux vitres teintées qui a quitté vers 13h15 l'hôpital San Raffaele de la capitale lombarde où il était entré le 5 avril.

