Adoré ou détesté, cet amateur assumé de femmes beaucoup plus jeunes que lui, y compris des call-girls, a été impliqué dans une myriade de procès liés à des réceptions controversées. A l'étranger, il était surtout connu pour la ribambelle de scandales dans lesquels il fut impliqué, ses gaffes devenues légendaires, ses procès à répétition et ses coups d'éclat diplomatiques.

Ces funérailles d'Etat, prévues par le protocole, seront accompagnées d'une journée de deuil national, une première pour un ex-Premier ministre qui n'est cependant pas du goût de tous les Italiens. «Les funérailles d'Etat sont prévues et c'est juste, mais le deuil national pour une personne clivante comme Silvio Berlusconi me semble un choix inopportun», s'est ainsi exprimée Rosy Bindi, ex-ministre de gauche dans le gouvernement Prodi II (2006-2008) à la radio publique.

Elly Schlein, cheffe du Parti démocrate, et l'ancien chef du gouvernement de centre-gauche Matteo Renzi, représenteront, entre autres, l'opposition de gauche et centre-gauche.

Donald Trump, le dangereux messie en état d'arrestation

Quarante-cinq minutes. C'est tout. Mardi, à Miami, Trump a été officiellement inculpé pour avoir trimballé des documents classés secret défense. Sera-t-il jugé avant l'élection présidentielle le 5 novembre 2024? Rien n'est moins sûr. Récit d'un début de marathon judiciaire, où l'accusé a régné en rock star.

On aurait dit le pape, avec plus de pep's et d'emmerdes. Mardi, devant le Tribunal fédéral de Wilkie D. Ferguson Jr., des embrassades comme des prières, une marée de fidèles, des flics sur les dents. Certes, les autorités de Miami n'étaient qu'en mode «verrouillage doux», mais des vagues de «We want Trump» résonnaient dans la ville depuis l'aube. On n'est jamais sûr de rien avec les vagues.