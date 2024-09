Le Bayesian, superyacht à voile de 56 mètres, a sombré corps et biens le 19 août. Image: www.imago-images.de

Naufrage du Bayesian: les services secrets cherchent les coffres-forts

Des coffres-forts étanches contenant des informations très sensibles se trouvent sur le yacht «Bayesian» qui a coulé. Les services secrets sont sur les dents.

Simone Bischof / t-online

Un article de

Des plongeurs spécialisés ont demandé des mesures de sécurité renforcées pour protéger l'épave du superyacht «Bayesian». Selon les forces d'intervention, le voilier contient des coffres-forts étanches dans lesquels sont enfermées des informations secrètes. Les plongeurs qui examinent l'épave du yacht d'une valeur d'environ 36 millions de francs craignent que ces données confidentielles puissent intéresser des gouvernements étrangers, ont rapporté plusieurs sources à la chaîne de télévision américaine CNN.

Le «Bayesian» a coulé le 19 août au large de la Sicile. Sept personnes y ont perdu la vie, dont le magnat britannique de la technologie et propriétaire du yacht, Mike Lynch.

Données des services secrets occidentaux stockées?

Entre-temps, le parquet italien a ouvert une enquête, notamment pour homicide involontaire. Il suppose également que le yacht de 56 mètres de long pourrait abriter un trésor sous la forme de données hautement sensibles. Selon quatre sources proches de l'enquête et de l'opération de sauvetage, ces données seraient liées à un certain nombre de services secrets occidentaux.

Selon CNN, Lynch était en contact avec les services de renseignement britanniques, américains et d'autres par le biais de ses différentes entreprises, dont la société de cybersécurité Darktrace. Darktrace a été vendue en avril. Comme l'indiquent les dossiers du gouvernement britannique et les documents de Darktrace accessibles au public, Lynch a également été conseiller des premiers ministres britanniques David Cameron et Theresa May dans les domaines de la science, de la technologie et de la cybersécurité pendant leurs mandats.

Une épave intéressante pour la Russie et la Chine?

Selon CNN, le Bayesian qui a coulé contient des coffres-forts étanches avec deux disques durs super-cryptés sur lesquels sont stockées des informations top-secrètes comme des mots de passe. C'est ce qu'aurait confirmé à un fonctionnaire impliqué dans les plans de sauvetage. L'homme a souhaité garder l'anonymat. Des plongeurs spécialisés ont effectué une fouille complète du navire, qui gît au fond de la mer à 50 mètres de profondeur, à l'aide de caméras télécommandées, rapporte également «The Independent».

Au début, les forces de l'ordre locales craignaient que des voleurs ne tentent de pénétrer dans l'épave pour y trouver des bijoux de valeur et d'autres objets qui se trouvaient encore à bord du yacht. Mais les autorités craignent désormais que l'épave puisse également intéresser des gouvernements étrangers, dont la Russie et la Chine. C'est pourquoi elles ont demandé que le yacht soit étroitement surveillé, aussi bien en surface que sous l'eau, jusqu'à ce qu'il soit renfloué dans les semaines à venir, dans le cadre de l'enquête pénale sur l'accident.