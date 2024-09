Le Bayesian a coulé le 19 août en Sicile. Keystone

Naufrage du «Bayesian»: l'autopsie révèle l'atroce mort des victimes

Sept personnes sont décédées dans le naufrage du yacht de luxe «Bayesian». Les premiers résultats de l'autopsie sont disponibles et font froid dans le dos.

Quatre des sept victimes du naufrage du «Bayesian», le bateau de luxe coulé le 19 août en Sicile, ne se sont pas noyées, mais sont mortes asphyxiées. C'est ce que rapporte le journal italien La Repubblica en se référant aux premiers résultats de l'autopsie. Aucune trace d'eau n'a été détectée dans les poumons des victimes, ni dans leurs trachées ou leurs estomacs.

Conclusion: une bulle d'air se serait formée lors du naufrage du yacht. Elle serait devenue de plus en plus petite en raison de la montée des eaux et, même temps, la teneur en dioxyde de carbone dans la bulle n'aurait cessé d'augmenter. En d'autres termes, l'air que les personnes respiraient devenait de plus en plus toxique.

Enfin, les victimes n'auraient probablement pas pu respirer en raison d'un spasme de la trachée. Cette hypothèse doit encore être confirmée par des analyses de tissus.

Les derniers instants à bord

La Repubblica a également révélé de nouveaux détails sur les derniers instants à bord. Il semblerait qu'Angela Barcares, l'épouse du milliardaire Mike Lynch, décédé au bord du yacht, ait tenté d'avertir les personnes se trouvant sur le pont.

Elle aurait remarqué très tôt la détérioration des conditions météorologiques et serait sortie de sa cabine pour se rendre sur le pont principal, où se trouvaient déjà neuf des dix membres de l'équipage. Le yacht a considérablement tangué et des objets sont tombés au sol «comme lors d'un tremblement de terre», écrit le journal.

Angela Barcares aurait alors tenté de rejoindre les personnes se trouvant sous le pont, six des douze passagers. Mais des masses d'eau se sont soudainement engouffrées dans le bateau, l'empêchant de continuer à avancer. De plus, la femme, qui était pieds nus, s'est entaillé les pieds sur des tessons de verre. Ses blessures étaient si graves qu'elle n'a pas pu marcher pendant une semaine.

Chaîne humaine

On avait déjà appris que, la nuit du naufrage, le matelot de garde avait donné l'alerte en raison du mauvais temps et avait réveillé le capitaine. Celui-ci aurait ensuite pris le commandement et donné l'ordre de réveiller ceux qui dormaient à l'intérieur du navire.

Le yacht se serait alors soudainement renversé sur le côté et plusieurs membres de l'équipage seraient passés par-dessus bord. «Nous avons réussi à remonter à bord et avons essayé de former une chaîne humaine pour sauver ceux qui avaient réussi à atteindre le pont», a ajouté le marin, cité par l'agence de presse italienne Ansa. Le capitaine était en première ligne et a aidé tout le monde. Il fait l'objet d'une enquête pour cet accident, tout comme le marin de garde et le machiniste. (mtt)