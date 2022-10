A Milan, un déséquilibré tue une personne et en blesse quatre, dont un footballeur

«J'exprime mes sincères condoléances à la famille de la victime et la plus grande proximité du monde du football aux autres blessés, dont un joueur de Monza», a pour sa part déclaré dans un communiqué Lorenzo Casini, président de la Série A. (ats/jch)

«Cher Pablo, nous sommes tous près de toi et de ta famille, nous t'aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu guériras vite», a pour sa part écrit l'administrateur délégué de Monza, Adriano Galliani, dans un tweet publié par le club.

Un homme a été mortellement poignardé jeudi et au moins quatre personnes blessées, dont le footballeur espagnol Pablo Marì, par un déséquilibré. Il a été interpellé dans un hypermarché près de Milan, ont rapporté les autorités et les médias italiens.

La tension monte entre la France et l'Allemagne et Poutine s'en réjouit

Entre l'Allemagne et Paris, les relations ne sont pas au beau fixe, et il n'est pas certain que la situation s'arrange de sitôt. Au Kremlin, on se délecte de ces tensions apparentes entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron.

Pas plus tard qu'il y a deux semaines, nous avons pu observer le traitement réservé par le chancelier allemand Olaf Scholz aux invités «difficiles». Lorsque le politiquement problématique, Viktor Orban, a rendu visite au chancelier à Berlin, la rencontre n'a même pas été suivie d'une conférence de presse.