Le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Italie, Milan Malpensa, a été officiellement baptisé en l'honneur de Silvio Berlusconi, vendredi 25 septembre 2026. Image: AP LaPresse

Le nouveau nom de l'aéroport de Milan fait jaser

Pour honorer Silvio Berlusconi, le nom de l'aéroport de Milan a été modifié pour y ajouter celui de l'ex-Premier ministre. Le maire de la ville avait saisi la justice pour faire annuler ce changement, en vain.

Plus de «International»

Le nom de l'aéroport international Malpensa de Milan a été modifié vendredi pour y ajouter celui de l'ex-Premier ministre et milliardaire italien Silvio Berlusconi, un hommage critiqué par l'opposition.

La décision controversée de baptiser le grand aéroport du nord de l'Italie du nom de cet homme politique de centre droit et magnat des médias, dont les trois mandats de Premier ministre ont été entachés de scandales et de démêlés judiciaires, avait été prise peu après son décès, le 12 juin 2023.

Cérémonie organisée

Une cérémonie a été organisée vendredi dans la zone des arrivées du Terminal 1, en présence de membres du gouvernement d'extrême droite, dont les ministres des Transports, Matteo Salvini, et des Affaires étrangères, Antonio Tajani (chef du parti Forza Italia fondé par Berlusconi), ainsi que de proches.

Une enseigne portant le nouveau nom officiel «Milan Malpensa International Airport Silvio Berlusconi» a alors été dévoilée. «Quoi de mieux, pour honorer la mémoire de Silvio, que de donner son nom au point d'accès à l'Europe et au monde?», a souligné son frère Paolo.

La fille de Silvio Berlusconi, Marina, a déclaré à l'agence de presse italienne ANSA que son père avait passé sa vie à «regarder devant lui et au loin». «J'aime à penser qu'à partir d'aujourd'hui son nom accueillera ceux qui viennent d'autres pays et accompagnera ceux qui décollent vers de nouvelles destinations.»

Une loi bafouée

Le grand absent de la cérémonie était le maire de centre-gauche de Milan, Giuseppe Sala, qui avait saisi la justice, en vain, pour faire annuler ce changement de nom. Il avait argué que le ministre des Transports, figure de l'extrême droite, avait accéléré la procédure sans consulter les élus locaux, ni d'autres entités concernées.

L'opposition italienne a soutenu également que la décision bafouait une loi stipulant que les lieux publics ne peuvent porter le nom de personnes décédées depuis moins de 10 ans. (ag/ats)