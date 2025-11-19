Grand Saint-Bernard: la terre a tremblé à la frontière suisse

La terre a tremblé aux frontières de la Suisse

Un séisme de magnitude 3,0 a été enregistré près de Col du Grand St-Bernard, sur le versant italien.

Plus de «International»

Un séisme de magnitude d'environ 2,9 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi près de Col du Grand St-Bernard, en Italie.

Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse s'est produite à 1h31 à l'Aiguille de Leschaux, à 11 kilomètres à l'ouest du Col du Grand St-Bernard, à indiqué le SED dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

(ats/acu)