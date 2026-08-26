dégagé23°
DE | FR
burger
International
Italie

L'Italie veut amender les piétons qui traversent avec leur téléphone

A l'avenir, en Italie, l'amende s'élèvera à au moins 75 euros (70 francs) pour avoir traversé la rue tout en regardant son téléphone portable (image illustrative).
A l'avenir, en Italie, l'amende s'élèvera à au moins 75 euros (70 francs) pour avoir traversé la rue tout en regardant son téléphone portable (image illustrative).Image: Shutterstock

L'Italie prépare une amende qui pourrait surprendre les touristes

Les automobilistes n'ont en aucun cas le droit de regarder leur téléphone portable en conduisant. En Italie, les piétons devraient bientôt, eux aussi, être concernés par cette règle.
26.08.2026, 21:0126.08.2026, 21:01
Dorothea Meadows / t-online
Un article de
t-online

En Italie, quiconque regarde son téléphone portable en traversant la rue s'expose désormais à une amende. Une contravention d'au moins 75 euros (environ 70 francs) devrait être infligée aux piétons pris en flagrant délit par la police ou des agents municipaux.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme prévue du code de la route italien, selon plusieurs sites d'information. Dès lors, que les utilisateurs de téléphones portables empruntent un passage piéton ou traversent la chaussée à un autre endroit importe peu.

Les touristes qui cherchent leur chemin sur Google Maps devront donc se méfier.​

Responsabiliser les piétons

L'objectif est clair: les piétons doivent, eux aussi, prêter davantage attention à ce qui se passe autour d'eux, pour la sécurité de tous. L'interdiction prévue ne devrait toutefois pas s'appliquer aux trottoirs ordinaires. Les piétons pourront continuer à y utiliser leur smartphone, précisent les articles de presse. Les écouteurs et les kits mains libres resteront eux aussi autorisés, tant qu'ils ne compromettent pas la sécurité. La condition est que les utilisateurs puissent continuer à entendre suffisamment ce qui les entoure.

Ce changement sur nos smartphones fait reculer les arnaques en Suisse
Ce changement sur nos smartphones fait reculer les arnaques en Suisse

Les nouvelles dispositions n'ont pas encore été adoptées. Le projet serait actuellement en cours d'examen. Les associations professionnelles peuvent faire part de leurs observations jusqu'au 13 septembre, précise-t-on. Une version définitive de cette nouvelle règle est attendue pour la mi-octobre.

Une disposition déjà vue ailleurs

Les Italiens ne seraient pas les premiers à responsabiliser les utilisateurs de téléphone portable. Depuis 2018, le code de la route lituanien (KET) contient une disposition similaire. Il y est indiqué, en substance, que les piétons doivent, avant de s'engager sur la chaussée et pendant qu'ils s'y trouvent, éviter tout comportement susceptible de les distraire de l'observation de leur environnement et de la circulation, et qui les empêcherait de s'assurer qu'ils peuvent poursuivre leur chemin en toute sécurité. L'utilisation du téléphone portable y est explicitement citée en exemple.

A Honolulu, dans l'Etat américain de Hawaii, il est également interdit aux piétons, depuis 2017 déjà, de regarder l'écran d'un smartphone ou d'un autre appareil électronique mobile en traversant une rue ou une autoroute.

Une première infraction est passible d'une amende de 15 à 35 dollars, une seconde dans l'année de 35 à 75 dollars, et les infractions suivantes peuvent aller jusqu'à 99 dollars (environ 80 francs). Des exceptions existent cependant, notamment pour les appels d'urgence.

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Les restos, c'est pas toujours super...
1 / 27
Les restos, c'est pas toujours super...
partager sur Facebookpartager sur X
Superman éteint les feux de forêt
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Dolly Parton, légende de la country, est décédée
La chanteuse américaine et interprète du titre Jolene, âgée de 80 ans, est morte, a annoncé sa famille ce mardi. Elle était malade depuis un certain temps.
La légende américaine de la musique country Dolly Parton, interprète de Jolene ou de 9 to 5, est morte à 80 ans, a annoncé mardi sa famille dans une vidéo.
L’article