A l'avenir, en Italie, l'amende s'élèvera à au moins 75 euros (70 francs) pour avoir traversé la rue tout en regardant son téléphone portable (image illustrative). Image: Shutterstock

L'Italie prépare une amende qui pourrait surprendre les touristes

Les automobilistes n'ont en aucun cas le droit de regarder leur téléphone portable en conduisant. En Italie, les piétons devraient bientôt, eux aussi, être concernés par cette règle.

Dorothea Meadows / t-online

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En Italie, quiconque regarde son téléphone portable en traversant la rue s'expose désormais à une amende. Une contravention d'au moins 75 euros (environ 70 francs) devrait être infligée aux piétons pris en flagrant délit par la police ou des agents municipaux.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme prévue du code de la route italien, selon plusieurs sites d'information. Dès lors, que les utilisateurs de téléphones portables empruntent un passage piéton ou traversent la chaussée à un autre endroit importe peu.



Les touristes qui cherchent leur chemin sur Google Maps devront donc se méfier.​

Responsabiliser les piétons

L'objectif est clair: les piétons doivent, eux aussi, prêter davantage attention à ce qui se passe autour d'eux, pour la sécurité de tous. L'interdiction prévue ne devrait toutefois pas s'appliquer aux trottoirs ordinaires. Les piétons pourront continuer à y utiliser leur smartphone, précisent les articles de presse. Les écouteurs et les kits mains libres resteront eux aussi autorisés, tant qu'ils ne compromettent pas la sécurité. La condition est que les utilisateurs puissent continuer à entendre suffisamment ce qui les entoure.

Les nouvelles dispositions n'ont pas encore été adoptées. Le projet serait actuellement en cours d'examen. Les associations professionnelles peuvent faire part de leurs observations jusqu'au 13 septembre, précise-t-on. Une version définitive de cette nouvelle règle est attendue pour la mi-octobre.

Une disposition déjà vue ailleurs

Les Italiens ne seraient pas les premiers à responsabiliser les utilisateurs de téléphone portable. Depuis 2018, le code de la route lituanien (KET) contient une disposition similaire. Il y est indiqué, en substance, que les piétons doivent, avant de s'engager sur la chaussée et pendant qu'ils s'y trouvent, éviter tout comportement susceptible de les distraire de l'observation de leur environnement et de la circulation, et qui les empêcherait de s'assurer qu'ils peuvent poursuivre leur chemin en toute sécurité. L'utilisation du téléphone portable y est explicitement citée en exemple.

A Honolulu, dans l'Etat américain de Hawaii, il est également interdit aux piétons, depuis 2017 déjà, de regarder l'écran d'un smartphone ou d'un autre appareil électronique mobile en traversant une rue ou une autoroute.

Une première infraction est passible d'une amende de 15 à 35 dollars, une seconde dans l'année de 35 à 75 dollars, et les infractions suivantes peuvent aller jusqu'à 99 dollars (environ 80 francs). Des exceptions existent cependant, notamment pour les appels d'urgence.