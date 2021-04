International

L'Italie ordonne la vaccination à ses soignants



Le gouvernement italien a rendu la vaccination obligatoire pour l'ensemble du personnel soignant. La mesure, qui prévoit des sanctions, ne toucherait en réalité qu'une minorité de travailleurs.

Depuis le mercredi 31 mars, les soignants italiens n'ont plus le choix: ils doivent se faire immuniser contre le Covid-19. Le gouvernement a approuvé un décret qui rend la vaccination obligatoire pour tous les travailleurs de la santé, pharmaciens inclus.

Avec cette mesure, les autorités souhaitent «protéger autant que possible à la fois le personnel médical et paramédical et ceux se trouvant dans des environnements qui pourraient être davantage exposés au risque d'infection», a déclaré le gouvernement.

Mais, concrètement, que risquent ceux qui refusent de recevoir leur dose de vaccin? Plusieurs sanctions sont prévues, indique Fanpage.it:

Les réfractaires seront réaffectés pour ne pas être en contact avec les patients.

Cela implique qu'ils pourraient effectuer des tâches inférieures, avec le salaire correspondant.

Lorsqu'il n'est pas possible de le faire, les autorités peuvent recourir à la suspension du travail, sans salaire ni compensation.

Cette mesure potentiellement controversée touche en réalité une partie minime du personnel soignant. Selon Il Sole 24 Ore, les sanitaires ne voulant pas se faire immuniser seraient environ 2000, sur un total de 114 000. Soit entre 1 et 2%. Parmi les infirmiers, les «antivax» seraient une centaine sur plus de 250 000.

La question de la vaccination du personnel soignant agite bien au-delà des frontières italiennes. En France, une partie des travailleurs de la santé hésite, voire refuse de recevoir sa dose. Au point que, début mars, 75% des doses du vaccin Astrazeneca dormaient dans les réfrigérateurs, écrit Franceinfo. (asi)

