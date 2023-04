Berlusconi en soins intensifs

Le célèbre politicien italien est hospitalisé pour un problème cardiaque.

Plus de «International»

L'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, 86 ans, a été hospitalisé en soins intensifs pour un problème cardiaque, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du magnat italien.

Silvio Berlusconi se trouve dans une unité de chirurgie cardiaque. Image: keystone

Silvio Berlusconi se trouve dans une unité de chirurgie cardiaque à l'hôpital San Raffaele, au nord de Milan, a ajouté cette source, confirmant des informations de médias italiens.

La situation du politicien, arrivé est arrivé avec une détresse respiratoire, est maintenant stable, indique l'agence de presse italienne Ansa.

Pas la première fois cette année

Il s'agit d'une nouvelle hospitalisation pour l'ancien président du Conseil qui est sorti le 30 mars du même hôpital. Notaons que Berlusconi avait déjà été hospitalisé en janvier 2022, lorsqu'il avait subi une série de contrôles d'une durée de huit jours, déjà à l'hôpital San Raffaele. L'homma avait été opéré du coeur en juin 2016.

Environ un an et demi plus tôt, il avait souffert de quelques complications graves liées au Covid, qu'il a lui-même défini comme «la pire expérience» de sa vie.

(jah/ats)