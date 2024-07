Si les images sont belles et spectaculaires, ces nouvelles éruptions sont spéciales pour plusieurs raisons. Image: dr

L'Etna crache du feu: pourquoi ses éruptions sont plus dangereuses

Depuis quelques jours, le plus grand volcan d'Europe offre un spectacle impressionnant avec de nouvelles éruptions. Selon les scientifiques, un nouveau magma, plus explosif, est probablement en train de monter.

Dominik Straub, Rome / ch media

Plus de «International»

L'Etna gronde déjà depuis fin juin, le 4 juillet, l'aéroport de Catane a dû être fermé en raison d'une éruption importante. Mais l'éruption la plus violente s'est produite en début de semaine: lundi, des fontaines de lave ont jailli à des centaines de mètres dans le ciel au-dessus de l'imposante montagne; une énorme colonne de cendres et de gaz de lave a atteint une hauteur de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Les éruptions actuelles ont lieu - pour la première fois depuis plus de trois ans - dans le cratère central de l'Etna. Celui-ci est également appelé «Voragine» (gouffre, en français) par les habitants de la région. Le 11 juillet, le Stromboli, situé à 160 kilomètres au nord de l'Etna, avait en outre effrayé les habitants et les touristes par une violente éruption. Les autorités avaient temporairement décrété le niveau d'alerte le plus élevé.

Les quantités gigantesques de lave et de cendres que crache actuellement l'Etna peuvent être mesurées par la croissance en hauteur du volcan sicilien. Le bord du cratère central est dorénavant 120 à 130 mètres plus haut qu'avant les dernières éruptions. Avec une hauteur de 3369 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'Etna est désormais plus haut que jamais.

Le précédent record était détenu depuis août 2021 par le cratère sud-ouest, qui culminait à 3347 mètres.

L'Etna crache du feu sur la Sicile Vidéo: twitter

La zone du sommet de l'Etna a fortement changé d'aspect ces dernières semaines; d'anciens cratères comme la «Bocca Nuova» se sont remplis de lave et ne sont plus visibles, a expliqué Marco Viccaro, maître de conférences en géochimie et volcanologie à l'université de Catane, au Corriere della Sera.

L'éruption du cratère principal est particulière

Le fait que l'Etna entre périodiquement en éruption est connu et n'a rien de particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, les éruptions ont eu lieu dans le cratère central, et non dans le cratère sud-ouest comme dernièrement.

«Le cratère sud-ouest, formé il y a 53 ans, avait le plus souvent volé la vedette au "Voragine" ces dernières années, car c'est là que la plupart des éruptions avaient eu lieu. Mais lorsque le cratère principal entre en éruption, cela signifie généralement que les dynamiques à l'intérieur du volcan sont en train de changer.» Marco Viccaro

Cette situation se reproduirait aujourd'hui: les premières analyses de la lave crachée ces derniers jours laissent penser que du nouveau magma, plus enrichi en gaz et donc plus explosif, serait remonté dans la chambre magmatique.

«Ces processus, qui ne sont probablement pas encore terminés, expliqueraient la violence des récentes éruptions.» Marco Viccaro

Dans l'ensemble, l'Etna - tout comme le Stromboli - est toutefois considéré par les géologues et les volcanologues comme un volcan «docile»: il n'explose pas comme le Vésuve près de Naples, mais il relâche régulièrement sa pression et se contente de déborder. Sans parler du danger potentiel que représente le super-volcan situé sous les Champs Phlégréens près de Naples. La plupart des habitants des environs de l'Etna entretiennent une relation presque intime avec leur volcan en raison de son caractère bienveillant:

«Notre montagne est vivante, mais elle ne nous fait pas de mal» Les habitants de Catane

Le volcan ne sème pas la mort, il donne la vie. Grâce à ses cendres fertiles, oranges, citrons, mandarines, amandes, olives, vin et même une espèce de pistache que l'on ne trouve qu'en Sicile poussent autour de la montagne. Les botanistes ont répertorié plus de mille espèces végétales différentes sur l'Etna, qui fait partie du patrimoine naturel mondial de l'Unesco.

Même les éruptions relativement violentes de ces derniers jours et semaines n'ont pas fait de victimes. Mais elles s'accompagnent bien sûr de désagréments et de restrictions. L'aéroport de Catane est généralement en proie au chaos lors des éruptions, et les vols doivent souvent être détournés vers Palerme. En raison de la pluie de cendres, les routes deviennent également glissantes et les accidents se multiplient.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)