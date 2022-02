Dolce & Gabbana dit au revoir à la fourrure animale

Image: sda

La griffe italienne a annoncé mardi renoncer à son tour à l'utilisation de la fourrure animale dans toutes ses collections dès cette année, en suivant l'exemple de beaucoup de maisons de haute couture dans le monde.

Dolce & Gabbana rejoint le club des marques de luxe ayant banni la fourrure animale de leurs collections. Prada, Armani, Gucci, Versace, Furla et Valentino ont franchi le pas ces dernières années. Moncler l'a annoncé à son tour mardi dernier.

«Dolce & Gabbana travaille à un avenir plus durable qui ne peut envisager l'utilisation de la fourrure animale» Fedele Usai, responsable du marketing

Afin de «préserver le travail et le professionnalisme des maîtres fourreurs», Dolce & Gabbana «continuera à collaborer avec eux» afin de créer des «vêtements et accessoires en fourrure écologique, en utilisant matériaux recyclés et recyclables».

Un phénomène large

Des maisons de haute couture françaises comme Chanel et Jean-Paul Gaultier, la britannique Burberry ou encore les griffes américaines Donna Karan, DKNY et Michael Kors se sont également détournées de la fourrure.

Le groupe français Kering dirigé par François-Henri Pinault a annoncé en septembre que toutes ses marques abandonnaient désormais l'utilisation de la fourrure.

Dernièrement des marques comme Armani, après avoir abandonné la fourrure, ont annoncé renoncer aussi à l'angora. (ats)