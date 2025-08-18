beau temps21°
DE | FR
burger
International
Espagne

Un pompier décède dans des incendies en Espagne

Un pompier décède dans des incendies en Espagne
Plus de 70 000 hectares ont brûlé en Espagne ces derniers jours.Keystone

Un pompier décède dans des incendies en Espagne

Les incendies qui ravagent actuellement l'Espagne ont fait une nouvelle victime. Au total, quatre personnes ont déjà perdu la vie.
18.08.2025, 09:4418.08.2025, 09:44
Plus de «International»

Un pompier est mort dans le nord-ouest de l'Espagne à la suite d'un accident, a indiqué lundi le gouvernement de la région de Castille-et-Léon. Ce décès porte à 4 le nombre de morts dans les incendies qui ravagent l'Espagne depuis plus d'une semaine.

Le gouvernement local «déplore le décès» d'un pompier dans le «renversement» d'un véhicule transportant de l'eau, selon un message sur le réseau social X.

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts

L'accident s'est produit lorsque le convoi auquel appartenait ce véhicule s'est éloigné de l'incendie pour prendre un chemin forestier très incliné. «Pour une raison inconnue, le véhicule s'est approché du talus et a basculé, tombant sur une pente de fort dénivelé», a ajouté le gouvernement local.

70 000 hectares partis en fumée

Plus de 70 000 hectares ont brûlé en Espagne ces derniers jours et plus de 157 000 depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS), des chiffres en hausse constante.

Devant l'ampleur de la dévastation causée par les incendies en Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé dimanche «un pacte national face à l'urgence climatique». (ats)

Météo extrême: voici les zones les plus à risque pour les touristes

L'actu internationale jour et nuit

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
1
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
Analyse
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
Thèmes
La canicule et les incendies ne laissent aucun répit à l'Europe du Sud
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
Zelensky se rend à Washington avec les européens à ses côtés
Tous à Washington: après le sommet Trump-Poutine en Alaska qui n'a débouché sur aucune annonce concrète, les dirigeants européens font bloc autour du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu'ils accompagneront lundi à la Maison Blanche. Voici ce qu'il faut retenir avant la rencontre.
Cette décision a été annoncée dimanche peu avant une visioconférence de la «coalition des volontaires», qui rassemble les soutiens de Kiev, visant à examiner ce que pourraient être les contours d'un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie.
L’article