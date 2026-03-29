Des tableaux de peintres de légende volés en Italie

Un tableau d'Auguste Renoir figure parmi les trois peintures dérobées en Italie. Image: EPA

Des tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse ont été volés dans un musée en Italie dans la nuit du 22 au 23 mars, selon une annonce des autorités locales.

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Trois tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse ont été volés courant mars dans un musée près de Parme, dans le nord de l'Italie, ont indiqué dimanche les carabiniers.

Quatre personnes masquées se sont introduites dans la villa de la fondation Magnani Rocca, dans la commune de Traversetolo, et ont emporté ces tableaux dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mars, a indiqué un porte-parole des carabiniers. Les voleurs ont forcé la porte principale et ont volé trois tableaux, selon les carabiniers. Ils ont ensuite pris la fuite à travers le parc du musée.

L'enquête est en cours

Selon la presse presse italienne, les voleurs ont dérobé «Les Poissons», un tableau tardif (1917) d'Auguste Renoir, la «Nature morte aux cerises» (1885-1887) de Paul Cézanne et «L'odalisque sur la terrasse» (1922) d'Henri Matisse.

Les carabiniers mènent l'enquête et exploitent des images de vidéosurveillance du musée ainsi que d'habitations et commerces voisins, a précisé le porte-parole.

La fondation Magnani Rocca héberge la collection de l'historien de l'art Luigi Magnani (1906-1984), qui comprend aussi des oeuvres de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet et de l'artiste italien Giorgio Morandi. (btr/ats)