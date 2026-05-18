L'acteur et chanteur a pris la parole dimanche sur Instagram. getty/watson

«Il n’y eut ni viol, ni drogue»: Patrick Bruel sort du silence

Visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles, dont une déposée récemment par l’animatrice Flavie Flament, Patrick Bruel sort du silence. Le chanteur affirme n’avoir «jamais forcé» une femme et refuse de mettre un terme à sa carrière malgré la multiplication des accusations.

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Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol, dont l’une déposée par l’animatrice télé Flavie Flament, a réaffirmé dimanche qu’il n’a «jamais forcé» une femme à des relations sexuelles et exclut de quitter la scène. L’artiste, qui a vu les accusations de violences sexuelles se multiplier contre lui, a pris la parole dans un message publié sur son compte Instagram, disant avoir «beaucoup hésité avant de (s’)exprimer».

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Jusqu’ici, ses avocats avaient récusé toutes les accusations de viols ou d’agressions sexuelles. L’affaire a pris une nouvelle tournure vendredi, lorsque l’animatrice de télévision Flavie Flament est à son tour sortie du silence pour annoncer une plainte contre le chanteur pour viol en 1991. Des faits qu’il conteste vigoureusement. «J’ai rencontré Flavie Flament dans les années 90. Ma carrière avait commencé, elle débutait la sienne», écrit-il.

L’artiste assure ensuite que leur «brève histoire» ne fut «ni violente, ni contrainte, ni sournoise», ajoutant qu’«il n’y eut ni viol, ni drogue», même s’il dit comprendre que «notre différence d’âge puisse faire réagir aujourd’hui». Flavie Flament l’accuse de l’avoir droguée et violée en 1991 alors qu’elle avait 16 ans et que le chanteur était trentenaire, au faîte de sa gloire après la sortie de l’album «Alors, regarde» en 1989, vendu à trois millions d’exemplaires et comprenant notamment les titres «Casser la voix» et «Place des grands hommes».

Plaintes centralisées

«Je comprends aussi que la notoriété ou le statut peuvent biaiser une relation de séduction», ajoute Patrick Bruel, aujourd’hui âgé de 67 ans. «Si j’ai pu heurter qui que ce soit, je le regrette sincèrement», poursuit-il. Mais pas question de quitter la scène. Le chanteur et comédien assure vouloir se «battre» devant la justice pour «faire toute la lumière sur ces accusations». «Elle l’a déjà fait par le passé», souligne-t-il, en référence aux enquêtes classées sans suite après de premières plaintes en 2019. «Je continuerai de faire mon métier, avec le même dévouement et la même passion», ajoute-t-il.

Dimanche, la procureure de Paris Laure Beccuau a annoncé sur RTL que Patrick Bruel était visé par au moins quatre plaintes pour violences sexuelles, sans compter celle déposée par Flavie Flament, et que les procédures seraient regroupées au parquet de Nanterre. Selon un décompte de l’AFP, trois enquêtes sont déjà ouvertes en France et en Belgique visant le chanteur.

Patrick Bruel se produit actuellement dans une pièce de Samuel Benchetrit au Théâtre Edouard VII à Paris. En parallèle, il doit reprendre son activité musicale avec une tournée de 58 dates au Québec, en France, Belgique et en Suisse, notamment au Pully Live Festival, le 25 juin prochain.

Mais une pétition, signée par des organisations et militantes féministes — dont les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg — demande de «faire annuler la célébration d’un agresseur présumé et de soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole».