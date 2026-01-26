«La situation est critique» à Niscemi, en Sicile. Image: EPA ANSA

Une falaise s'effondre en Sicile: grosse évacuation

Un glissement de terrain spectaculaire est survenu dimanche dans la commune italienne de Niscemi. «La situation est critique», alerte les autorités locales.

Plus de «International»

Plus de 1000 personnes ont été évacuées en Sicile après l'effondrement dimanche d'un tronçon de falaise de quatre kilomètres de long pendant une tempête, laissant des maisons perchées dangereusement au bord du précipice, ont déclaré lundi les autorités.

Aucune victime n'a été signalée à la suite de ce glissement de terrain spectaculaire survenu dimanche. La protection civile italienne a indiqué que tous les habitants dans un rayon de quatre kilomètres autour du glissement de terrain avaient été évacués.

Image: EPA ANSA

«La situation est critique», a déclaré à la presse locale Massimiliano Conti, le maire de Niscemi, commune de plus de 27 000 habitants située dans le sud de la Sicile, à une trentaine de kilomètres de la mer. «La situation continue de s'aggraver car de nouveaux glissements de terrain se sont produits», conséquence des pluies abondantes ayant frappé la région ces derniers jours, selon l'édile.

Frappée par la tempête Harry

Des images filmées lundi par l'agence vidéo «Local Team» montrent un étroit pan de falaise vertical s'effondrer, entraînant en partie un bâtiment qui avait déjà été détruit.

L'avant d'une voiture, ses deux roues suspendues dans le vide, est visible à proximité. Le glissement de terrain a recouvert en contrebas une route menant à la ville.

Conti a précisé que les autorités locales travaillaient avec la police, les pompiers et la protection civile pour évaluer les prochaines étapes, notamment la réouverture des écoles, dont les cours ont été annulés lundi.

Les zones côtières de la Sicile ont été frappées la semaine dernière par la tempête Harry, qui a endommagé de nombreuses routes et habitations. Le président de la région, Renato Schifani, a estimé le coût des dégâts directs et indirects de ces intempéries à plus de 1,5 milliard d'euros. (jzs/ats)