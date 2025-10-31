en partie ensoleillé
L'ouragan Melissa menace les Bermudes

L'ouragan Melissa menace un nouveau territoire

Après avoir ravagé la Jamaïque, Cuba et Haïti, la tempête arrive aux Bermudes, avec des vents de 165 km/h.
31.10.2025, 06:1431.10.2025, 06:18

Dopé par le changement climatique mais désormais affaibli, l'ouragan Melissa arrive jeudi soir aux Bermudes après son passage destructeur en Jamaïque, à Cuba et à Haïti. Il a tué au moins 30 personnes dans ce dernier pays.

«Les conditions aux Bermudes vont se détériorer rapidement ce soir», indique dans son dernier point le centre national américain des ouragans (NHC), qui fait état de vents mesurés à 165 km/h. L'alerte a été levée aux Bahamas.

Le changement climatique causé par les activités humaines a rendu l'ouragan Melissa plus puissant et plus destructeur, selon une étude publiée mardi par des climatologues de l'Imperial College de Londres.

Santiago de Cuba sans électricité

A Haïti, pas directement touché par l'ouragan mais victime de fortes pluies, au moins 30 personnes, dont dix enfants, sont mortes, et 20 portées disparues, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les autorités locales. L'essentiel des décès, 23, ont été provoqués par la crue d'une rivière dans le sud-ouest du pays.

Depuis mercredi, Cuba nettoie ses rues inondées et jonchées de débris. A Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, des pans de maisons se sont effondrés et des toits de tôle n'ont pas résisté. La ville est sans électricité, de nombreux poteaux gisent au sol.

epa12490835 People walk along a street affected by Hurricane Melissa in Santiago de Cuba, Cuba, 29 October 2025. Melissa is moving away from Cuba as a Category 2 hurricane, with maximum sustained wind ...
Gros dégâts à Santiago de Cuba.Keystone

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a indiqué que l'ouragan avait causé des «dégâts considérables», sans faire de victime.

«Une destruction immense»

L'ouragan Melissa a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h. Il a fait 19 morts dans ce pays, a indiqué jeudi soir la ministre jamaïcaine de l'information Dana Morris Dixon, citée par les médias locaux. «Le bilan confirmé est désormais de 19 morts», dont neuf à l'extrémité ouest de l'île, a déclaré la ministre jamaïcaine.

«Il y a eu une destruction immense, sans précédent, des infrastructures, des propriétés, des routes, des réseaux de communication et d'énergie», a déclaré depuis Kingston Dennis Zulu, coordinateur pour l'ONU dans plusieurs pays des Caraïbes. «Nos évaluations préliminaires montrent que le pays a été dévasté à des niveaux jamais vus auparavant», a-t-il ajouté, évoquant un million de personnes touchées, sur une île de 2,8 millions d'habitants.

Residents make their way past piles of debris in the aftermath of Hurricane Melissa in Black River, Jamaica, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) Jamaica Extreme Weather
Black River, dévastée par la tempêteKeystone

«Il y a eu des victimes et nous nous attendons, au vu de nos informations, à ce qu'il y en ait d'autres», s'est borné à dire jeudi le ministre jamaïcain des collectivités locales, Desmond McKenzie.

Ouragan Melissa: avec les Jamaïcains qui n'ont «nulle part où dormir»

Nombreux habitants n'ont toujours pas pu contacter leurs proches, ont expliqué les autorités, pour montrer à quel point les infrastructures ont été endommagées, dans l'ouest surtout. L'armée jamaïcaine s'emploie à dégager les routes bloquées, selon le gouvernement. (jzs/ats)

