Keystone

Chute record de la population japonaise en 2022

La population japonaise a chuté de 0,65% de 2021 à 2022: il s'agit de la diminution démographique la plus importante depuis 1968, année depuis laquelle des statistiques comparables sont disponibles.

Le Japon a connu une baisse record de sa population de nationaux en 2022, selon des données gouvernementales publiées mercredi. Le nombre d'habitants de nationalité japonaise était de 122,42 millions au 1er janvier 2023.

Cela correspond à 800 500 personnes de moins par rapport à 2021. Cette diminution de 0,65% est la plus importante depuis 1968, année depuis laquelle des statistiques comparables sont disponibles, a ajouté le ministère japonais des affaires intérieures.

Et pour la première fois, tous les 47 départements du pays ont enregistré une baisse de leur population. De nombreux pays industrialisés observent un déclin de leurs taux de natalité, mais la tendance est particulièrement prononcée dans l'archipel nippon, où la population ne cesse de diminuer depuis 14 ans d'affilée.

Le pourcentage d'habitants âgés de 65 ans et plus au Japon (environ 30%) est le deuxième le plus élevé au monde après Monaco.

Les étrangers augmentent

En revanche, la population des résidents étrangers dans le pays a augmenté de 289 498 personnes l'année dernière, soit une augmentation de 10,7%. Le total atteint presque trois millions de personnes, un niveau record. Cette forte augmentation a également coïncidé avec l'allègement des restrictions aux frontières du Japon liées au Covid-19 à partir de l'an dernier.

Le Japon a des règles relativement strictes en matière d'immigration, mais le gouvernement les assouplit progressivement pour faire face aux problèmes de pénurie de main-d'oeuvre.

Le premier ministre Fumio Kishida a estimé en janvier dernier que le Japon était «à la limite de l'incapacité de pouvoir continuer à fonctionner en tant que société». Il a annoncé au début juin un plan de 3500 milliards de yens sur trois ans (plus de 21,5 milliards de francs) visant à considérablement muscler les aides aux familles. (ats)