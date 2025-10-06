ciel couvert
Un touriste attaqué par un ours au Japon

Close Asiatic black bear (Ursus thibetanus) in summer forest. Wildlife scene from nature
L'agresseur serait un jeune ours noir (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Un touriste attaqué par un ours au Japon

Quelques jours après la mort de deux personnes, un Espagnol a été blessé lors d'une attaque d'ours dans le village touristique de Shirakawa-go.
06.10.2025, 09:4106.10.2025, 09:41

Un Espagnol a été blessé par un ours dans un village touristique japonais, a déclaré lundi un responsable local. L'attaque de ce plantigrade s'est produite quelques jours après la mort de deux personnes dans d'autres attaques également imputées à des ours.

Le touriste de 44 ans a été attaqué alors qu'il marchait vers un arrêt de bus dimanche à Shirakawa-go (centre), un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco réputé pour ses grandes maisons traditionnelles aux toits de chaume, a indiqué à l'AFP Kazunari Takashima, un responsable du village.

Vidéo: watson

L'homme «a eu une éraflure au bras droit, puis il s'est rendu à l'Office de tourisme tout proche», a ajouté Takashima, ajoutant que le touriste est ressorti de l'hôpital le jour même. L'animal, mesurant environ un mètre, serait un jeune ours noir.

À la suite de cet incident, le village a fermé les sentiers de la région tandis que la police patrouillait et que la municipalité exhortait «les touristes à ne pas prendre des photos dans des zones interdites».

Climat et déclin de la population

Des attaques imputées à des ours ont fait deux morts vendredi. Une cueilleuse de champignons a été retrouvée morte dans le département de Miyagi (nord-est) ainsi qu'un homme de 78 ans dans le département de Nagano au nord-ouest de Tokyo.

De plus en plus d'ours sont aperçus un peu partout dans l'archipel ces dernières années, parfois même dans des zones résidentielles - pour des raisons imputées au changement climatique et au déclin de la population nippone.

Un ours tueur de moutons erre dans les Alpes suisses

Le Japon a assoupli en septembre les règles sur les armes à feu pour les chasseurs dans les zones urbaines à la suite d'une augmentation des attaques d'ours. Selon le média public NHK, 5 personnes ont été tuées par des ours et 64 blessées dans tout le pays, entre avril et août 2025. L'année précédente, 219 attaques dont six meurtrières ont été enregistrées. (jzs/ats)

