L'agresseur serait un jeune ours noir (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

Un touriste attaqué par un ours au Japon

Quelques jours après la mort de deux personnes, un Espagnol a été blessé lors d'une attaque d'ours dans le village touristique de Shirakawa-go.

Un Espagnol a été blessé par un ours dans un village touristique japonais, a déclaré lundi un responsable local. L'attaque de ce plantigrade s'est produite quelques jours après la mort de deux personnes dans d'autres attaques également imputées à des ours.

Le touriste de 44 ans a été attaqué alors qu'il marchait vers un arrêt de bus dimanche à Shirakawa-go (centre), un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco réputé pour ses grandes maisons traditionnelles aux toits de chaume, a indiqué à l'AFP Kazunari Takashima, un responsable du village.

L'homme «a eu une éraflure au bras droit, puis il s'est rendu à l'Office de tourisme tout proche», a ajouté Takashima, ajoutant que le touriste est ressorti de l'hôpital le jour même. L'animal, mesurant environ un mètre, serait un jeune ours noir.

À la suite de cet incident, le village a fermé les sentiers de la région tandis que la police patrouillait et que la municipalité exhortait «les touristes à ne pas prendre des photos dans des zones interdites».

Climat et déclin de la population

Des attaques imputées à des ours ont fait deux morts vendredi. Une cueilleuse de champignons a été retrouvée morte dans le département de Miyagi (nord-est) ainsi qu'un homme de 78 ans dans le département de Nagano au nord-ouest de Tokyo.

De plus en plus d'ours sont aperçus un peu partout dans l'archipel ces dernières années, parfois même dans des zones résidentielles - pour des raisons imputées au changement climatique et au déclin de la population nippone.

Le Japon a assoupli en septembre les règles sur les armes à feu pour les chasseurs dans les zones urbaines à la suite d'une augmentation des attaques d'ours. Selon le média public NHK, 5 personnes ont été tuées par des ours et 64 blessées dans tout le pays, entre avril et août 2025. L'année précédente, 219 attaques dont six meurtrières ont été enregistrées. (jzs/ats)