Plastique: reprise des discussions au Japon

Au Japon, nouvelles discussions pour relancer le traité mondial contre le plastique

Des représentants d’une vingtaine de pays se réunissent dimanche au Japon pour tenter de relancer les négociations sur un traité mondial contre la pollution plastique.
01.03.2026, 10:2701.03.2026, 10:27
epa12301804 Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP) Inger Andersen briefs the media during a press conference, after the end of the Second Part of the Fifth Session of th ...
Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) Inger Andersen.Keystone

Les représentants d'une vingtaine de pays se retrouvent dimanche au Japon pour trois jours de discussions «informelles» pour tenter de sauver un projet de traité contre le fléau de la pollution par le plastique qui se fait attendre.

En 2024, des pourparlers en Corée du Sud, censés aboutir au texte, avaient finalement échoué. En août dernier, d'autres discussions à Genève avaient elles aussi achoppé.

Une responsable du ministère japonais de l'Environnement a indiqué que la réunion «informelle» et à huis clos des responsables, prévue pour durer jusqu'à mardi, ne devrait pas déboucher sur une quelconque annonce officielle.

«Le Japon a la volonté de faire avancer le dossier et c'est pourquoi il accueille la réunion»

Elle a déclaré que «peu de progrès» avaient été faits depuis août, mise à part l'élection début février du négociateur en chef du Chili au sommet de l'ONU sur le climat, Julio Cordano, à la présidence de ces pourparlers sur le plastique.

«La pollution par le plastique est un problème planétaire qui nous concerne tous: chaque pays, chaque communauté et chaque individu. Si nous n'agissons pas de manière concertée, cela s'aggravera bien plus dans les décennies à venir. On a donc d'urgence besoin d'un traité.»
Cordano

Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont la moitié est destinée à la fabrication d'articles à usage unique.

«Est-ce la fin du monde?»: j'ai vécu la riposte iranienne sur Tel Aviv

Un bloc important de pays souhaite des mesures audacieuses, comme la réduction de la production de plastique, tandis qu'un groupe plus restreint d'Etats producteurs de pétrole préfère se concentrer sur la gestion des déchets.

Parmi les pays qui doivent être représentés à Tokyo se trouvent des géants pétroliers comme l'Arabie saoudite, la Russie et les Etats-Unis, mais aussi des Etats insulaires comme Antigua-et-Barbuda et les Palaos, ainsi que la Chine, l'Inde et l'Union européenne.

La directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Inger Andersen, a estimé qu'un traité était «tout à fait faisable», lors d'un entretien à l'AFP en octobre.

«Personne n'a quitté la table. Personne n'est reparti en disant: 'C'est trop désespéré, on abandonne'. Personne. Et tout cela me donne du courage.»
L'économiste danoise

(dal/ats/afp)

