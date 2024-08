Japon: le premier ministre Fumio Kishida ne se représente pas

Cette décision de Fumio Kishida de quitter la tête du parti et donc du gouvernement, lance la course à sa succession, qui s'annonce indécise. Aucun leader n'apparaît comme une évidence pour le remplacer.

Comme il ne dirigeait qu'une petite faction parlementaire modérée du PLD, il a constamment dû donner des gages à d'autres courants plus puissants de son parti, notamment son aile ultranationaliste que contrôlait son ancien mentor et ex-Premier ministre Shinzo Abe jusqu'à son assassinat en 2022.

Malgré une certaine reprise ces dernières semaines, le yen a été l'une des devises les moins performantes au monde au cours de l'année écoulée, chutant fortement par rapport au dollar. Même si cela est plutôt une bonne nouvelle pour les exportateurs japonais, cela rend les importations plus chères et alimente l'inflation.

Fumio Kishida, 67 ans, est en poste depuis octobre 2021 et a vu sa cote de popularité chuter, fortement affaibli par l'inflation qui frappe les foyers japonais et des scandales politico-financiers qui touchent le PLD. La cote de popularité de son gouvernement stagne autour de 25% cette année , selon un sondage NHK.

«J'ai pris cette lourde décision avec la ferme conviction que la politique n'est possible qu'avec la confiance du peuple et que nous avancerons dans la réforme politique»

«Dans cette élection pour la présidence du parti, il est nécessaire de montrer au peuple que le Parti libéral-démocrate est en train de changer. La première étape la plus évidente pour le montrer est que je me retire. Je ne me présenterai pas à la prochaine élection pour la présidence»

Poutine doit déplacer d'urgence «10% des forces russes en Ukraine»

La récente incursion des forces armées ukrainiennes en Russie est un coup dur pour Moscou, qui doit redéployer des troupes précieuses sur la zone. Si les Ukrainiens ont bien joué leur coup, ils n'iront pourtant pas plus loin, estime un expert. Mais le mal est fait pour Poutine.

C'est une première depuis le début de la guerre: la semaine dernière, l'Ukraine a tenté – et réussi – une incursion sur le territoire russe. Près de 10 000 soldats ont été déployés et ont progressé de près de 40 kilomètres, pour une prise de territoire d'environ 350 kilomètres carrés. Lundi après-midi, le gouverneur de la région de Koursk, Alexeï Smirnov, estimait que 28 localités étaient tombées aux mains des Ukrainiens et que plus de 120 000 civils ont quitté la zone.