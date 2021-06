International

En Corée du Sud, des îles violettes pour booster le tourisme



capture d'écran / skoreatut Instagram

Vous aimez tout ce qui est violet? Vous allez adorer ces îles sud-coréennes

Des îles lavandes pour booster le tourisme local. C'est le pari que se sont lancé les îles de Banwol et Bakj, en Corée du Sud. Et les touristes adorent!

Les îles de Banwol et Bakji étaient à la base des lieux ordinaires. Aujourd'hui, elle se sont transformées en une véritable attraction pour les touristes et les Instagrameurs.

Situées au sud-ouest de la Corée du Sud, ces deux petites îles ont été choisies par le gouvernement pour expérimenter un projet hors-du commun: celui de donner à ces lieux une seule couleur, le violet. L'objectif? Booster leur attractivité touristique.

Du violet jusque dans l'assiette

«Partout où les yeux se posent, vous ne voyez que ça: du violet», amorce la chaîne d'info Al-Jazeera, qui a consacré un reportage à ces îles. Ainsi, que ce soit les bâtiments, les passerelles piétonnes qui relient ces îles minuscules au monde extérieur ou encore les quelques véhicules: tout a été peint en violet.

Les habitants n'y coupent pas non plus. Pour les encourager à jouer le jeu, le gouvernement leur fourni des tenues violettes. Et les visiteurs? La plupart font l’effort de se fondre dans le décors, en portant eux-mêmes du violet. Pour les têtes en l’air, il est possible de se faire prêter des pièces à l’instar du masque que porte le journaliste d’Al-Jazeera.

L’entrée payante ne décourage pas les touristes, qui sont toujours plus nombreux à venir découvrir ces curiosités. A ce jour, plus de 3,8 millions de francs ont été investis dans ce projet insolite, dans le cadre duquel 28 000 toits ont été repeints. (hkr)

Sur Instagram, les touristes mitraillent ces îles 👇📷

