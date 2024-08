Pourquoi tout le monde s'arrache la mode japonaise?

Les marques du pays du Soleil Levant se sont imposées dans le monde. Mais pourquoi est-ce que tout ce qui est japonais est considéré comme haut de gamme et stylé?

Felix Lill / ch media

Lorsque les mannequins de Maison Yoshiki ont défilé sur le podium, le public était stupéfait. Elles avaient l'air élégantes, mais aussi rebelles, résolument androgynes. Lors de la Fashion Week de Milan au printemps, où l'ex-star du rock Yoshiki Hayashi a fait ses débuts en tant que créateur de mode, le défilé du Japonais de 58 ans, inspiré par les kimonos et le look punk, a été l'un des plus grands sujets de conversation. L'impression unanime: quelque chose de spécial s'en dégage.

L'un des looks du défilé de Yoshiki en février 2024 lors de la Fashion Week de Milan. instagram Yoshiki

Et lorsqu'il s'agit de créations japonaises, on entend depuis quelque temps des critiques très positives: la qualité de fabrication, le souci du détail. Les nouveautés en provenance de ce pays d'Asie de l'Est ne sont pas seulement en vogue dans l'univers des podiums. On observe quelque chose de similaire chez diverses marques dans tous les segments possibles. L'admiration pour la mode japonaise est telle qu'en dehors du Japon, on considère comme stylées des créations que personne ne remarque au Japon.

Le fabricant le plus populaire en dehors des défilés de mode est sans doute la marque Uniqlo, qui connaît un essor mondial depuis des années. Au Japon, Uniqlo connaît certes un grand succès, mais n'est pas vraiment considérée comme une marque de mode, plutôt comme un gage de trouver des pièces basiques stylées et minimalistes mettant en valeur d'autres vêtements. Les jeunes Européens, en revanche, raffolent d'Uniqlo depuis des années. Et ce n'est pas seulement parce que l'ancien as du tennis suisse Roger Federer est l'ambassadeur de la marque, mais aussi parce qu'Uniqlo est une marque bon marché, décontractée et pratique.

Chez Uniqlo, on trouve les mêmes pièces chez les hommes que les femmes. instagram uniqlo

La mode japonaise est rarement surchargée visuellement.

Typiquement japonaise, ajouteraient certains. C'est en effet ce qui frappe dans les marques à succès de Tokyo, Osaka, Kyoto ou d'autres villes du pays. Elles mettent souvent l'accent sur la simplicité, dans des tons pastel et des designs monochromes. La mode japonaise est rarement surchargée visuellement.

Issey Miyake est l'un des premiers designers japonais à avoir connu un succès international avec ses créations d'avant-gardes. Les designs du créateur de mode décédé en 2022 se distinguaient par leur fonctionnalité, leur minimalisme, mais aussi par leur grande qualité. Ses motifs artistiques traditionnels ou ses looks en origami côtoient aujourd'hui un look militaire adapté à la rue, que l'on trouve chez le label WTAPS.

Les plis, signe distinctif des créations de Issey Miyake. instagram Issey Miyake

La fascination pour l'Est

L'essor de la mode japonaise va de pair avec la popularité croissante de l'esthétique japonaise en général, notamment dans le domaine de l'ameublement où le style, mélangé à des influences scandinaves, est appelé «japandi». Le nombre de voyageurs européens se rendant au Japon a triplé depuis 2011 et la tendance est à la hausse. Après leur voyage, ils ne cessent de s'extasier devant l'élégance des Japonais, la sobriété de l'aménagement intérieur, la disposition réfléchie des plats et l'atmosphère harmonieuse de la vie en général.

Le monde semble presque vivre une nouvelle ère de japonisme. C'est sous ce slogan que la culture japonaise s'est popularisée dans la bourgeoisie européenne à partir du milieu du 19e siècle. Les artistes européens, de Vincent Van Gogh à Gustav Klimt, découvraient les peintures ukiyo-e d'Hokusai, les gravures sur bois en couleur d'Hiroshige et le bouddhisme. C'était une époque où l'Europe s'enthousiasmait pour l'Orient et où, simultanément, le Japon s'ouvrait à l'Occident.

C'est un peu la même chose qui arrive aujourd'hui. Car la mode japonaise n'est pas autocentrée. Les noms de marque souvent étrangers des designers à succès en sont la preuve. Ainsi, le label Bape est l'abréviation de «Bathing Ape» et fait référence à des singes qui se baignent dans de l'eau tiède, qui se sentent bien avec eux-mêmes. Le nom fait référence à la clientèle aisée de la marque. Parmi eux, on trouve les stars Jay-Z et Pharrell Williams.

La marque Bape s'achète sur des sites comme Farfetch et Net-A-Porter.

Un autre exemple est la marque Comme des Garçons qui est une critique sociale évidente de la politique et des rapports entre les sexes. Fondée par la styliste japonaise Rei Kawakubo, Comme des Garçons se distingue par des vêtements pour femmes qui ne soulignent pas trop la silhouette, comme ceux pour les garçons justement. Mais dans la vie de bureau japonaise, on attend souvent des femmes qu'elles portent des talons, une jupe et des collants. Comme des Garçons a fait un travail de pionnier dans la mesure où la marque ne voulait pas paraître obligatoirement féminine. Elle a désormais ouvert des magasins dans le monde entier.

Comme des Garçons a habillé Rihanna lors d'un Met Gala. instagram comme des garçons

