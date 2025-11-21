La centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa pourrait redémarrer (image d'archives). Image: EPA

Le Japon prend une décision historique sur le nucléaire

La plus grande centrale nucléaire au monde est en cours de redémarrage au Japon. Le pays avait renoncé à l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima en 2011.

Une collectivité locale japonaise a approuvé vendredi la relance de la plus grande centrale nucléaire au monde, étape-clé pour la remise en service du site après la catastrophe de Fukushima en 2011 et la fermeture de tous les réacteurs japonais.

Hideyo Hanazumi, le gouverneur du département de Niigata (centre-ouest) où se trouve la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il «approuverait» la reprise des activités, qui devra encore recevoir l'aval final du régulateur nucléaire du pays.

Relancer l'énergie atomique

Le Japon, pauvre en ressources, avait renoncé à l'énergie nucléaire après le triple désastre – séisme, tsunami et catastrophe nucléaire – de Fukushima en 2011, alors que la population exprimait son inquiétude face à cette source d'énergie. Mais le pays cherche désormais à relancer l'énergie atomique et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés.

Au total, 14 réacteurs – principalement situés dans l'ouest et le sud du pays – ont déjà été remis en service après la mise en place de normes de sécurité strictes. Il s'agira du premier redémarrage d'une centrale nucléaire par Tepco, l'opérateur de celle de Fukushima Daiichi, depuis la catastrophe. (jzs/ats)