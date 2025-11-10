stratus fréquent
«La Suisse ne pourra pas se passer» du nucléaire

La centrale nucléaire de Gösgen est située à proximité immédiate de la Cartaseta. L’entreprise s’approvisionne également en vapeur de procédé à partir de là.
La centrale nucléaire de Gösgen, dans le canton de Soleure.Image: Bruno Kissling

Alain Sapin, directeur du Groupe E, souligne les risques du recours aux énergies renouvelables au détriment du nucléaire pour assurer l'approvisionnement en électricité de la Suisse.
10.11.2025, 10:0210.11.2025, 10:02

La Suisse ne pourra pas se passer de centrales nucléaires, estime le directeur général du Groupe E. Selon lui, le recours croissant aux énergies renouvelables, couplé à l’abandon de l’énergie nucléaire, constitue un risque en matière d’approvisionnement énergétique.

«Nous allons vers une augmentation des risques. Je précise que je ne suis pas contre les énergies renouvelables, bien au contraire, cela fait des années que Groupe E les encourage. Mais il faudra impérativement disposer de centrales de réserve conventionnelles qui pourraient être démarrées en cas de besoin», soutient Alain Sapin dans un entretien accordé vendredi à La Liberté, en marge d'une conférence à Guin.

Pour Alain Sapin et Groupe E, les défis ne manquent pas après la lourde restructuration survenue au printemps.
Alain SapinKeystone

Sapin a expliqué à son auditoire de vendredi qu'il va falloir construire, ces 25 prochaines années, environ 80% des infrastructures nécessaires à l'approvisionnement énergétique du pays.

A la question de savoir comment cela allait se passer, il a répondu: «si on veut éviter les émissions de CO2, je ne pense pas qu'on pourra se passer de centrales nucléaires, même si cela ne fera pas plaisir à tout le monde. Nous avons des contrats avec la France, mais nous ne pouvons pas compter éternellement sur les autres. Il serait envisageable aussi d'avoir deux ou trois centrales à gaz pour passer l'hiver.»

«Un virage politique»

Pour lui, il appartient désormais au monde politique d'opérer des choix. «En 2010, nous avions un projet nucléaire en sous-participation, mais tout s'est arrêté après Fukushima. Nous avons aussi déposé un projet de centrale à gaz de 400 mégawatts à Cornaux en 2012», rappelle-t-il.

«Depuis 2007, nous essayons de faire de l'éolien à Fribourg sans y parvenir. Ce n'est pas moi qui refuse tous ces projets. Il faudra probablement un virage politique assez sec, je ne sais pas si cela est possible en Suisse», ajoute Sapin.

Voici combien vous allez payer votre électricité en 2026

Et de conclure en suggérant:

«Je suis libéral de nature, mais peut-être pourrait-on nationaliser un peu le secteur énergétique, comme on l'a fait pour les autoroutes et les voies ferrées»

Dimanche, dans les colonnes de la NZZ am Sonntag, le ministre de l'Énergie, Albert Rösti, avait de nouveau mis en garde contre un risque de pénurie d'électricité en Suisse. «On ne peut pas se passer de l'énergie nucléaire», avait-il déclaré.

Le ministre de l&#039;environnement Albert Rösti a défendu avec succès au Parlement un projet visant à accélérer les procédures en matière d&#039;énergies renouvelables (archives).
Albert RöstiKeystone

Le conseiller fédéral avait précisé ne pas souhaiter cette option, mais estimer que le développement de l'énergie hydraulique, solaire et éolienne progressait trop lentement. «Si, de manière inattendue, la filière éolienne décolle, que de nombreuses centrales hydroélectriques sont construites et que davantage de centrales solaires alpines voient le jour, je serai le premier à renoncer au nucléaire», a-t-il ajouté. (jzs/ats)

Gros changement dans les parkings à Lausanne
Le temps de stationnement va passer de deux à trois heures sur des milliers de places de parc payantes dans la capitale vaudoise.
A l’approche des fêtes de fin d’année, Lausanne étend une exception du centre-ville à toute la périphérie: il sera désormais possible de stationner durant trois heures sur près de 5000 places de parc payantes de la ville. Ce changement entre en vigueur dès aujourd'hui.
L’article