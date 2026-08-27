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L'artiste japonaise Yayoi Kusama est morte

FILE - Japanese avant-garde artist Yayoi Kusama, wearing a bright red wig and a Louis Vuitton polka dot scarf, speaks during an interview at her studio in Tokyo, on Aug. 1, 2012. (AP Photo/Itsuo Inouy ...
Yayoi Kusama était une figure aussi singulière que populaire.Keystone

La «reine des pois» est morte

Mondialement connue pour ses motifs à pois et ses installations immersives, l'artiste avant-gardiste japonaise Yayoi Kusama est décédée à 97 ans à Tokyo.
27.08.2026, 06:5127.08.2026, 06:51

La Japonaise Yayoi Kusama, artiste avant-gardiste connue comme la «reine des pois», est morte à l'âge de 97 ans, a indiqué jeudi un communiqué de sa société. «C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Yayoi Kusama dans un hôpital de Tokyo le 14 août 2026, à l'âge de 97 ans», peut-on lire dans le document.

L'artiste née en 1929, mondialement connue pour ses motifs à pois et ses installations immersives, instantanément reconnaissable à sa perruque rouge vif et à ses tenues audacieuses couvertes de pois, puisait son inspiration dans les hallucinations qui l'accompagnaient depuis l'enfance. Figure aussi singulière que populaire, elle a transformé cet univers mental en une oeuvre foisonnante mêlant peinture, sculpture, performance, littérature et poésie.

La «fièvre des points bleus» frappe les artistes
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«Tout au long d'une vie extraordinaire entièrement consacrée à la création artistique, Yayoi Kusama a mené une carrière saluée dans le monde entier en tant qu'artiste d'avant-garde pionnière, dont la pratique créative englobait les arts visuels, la performance, la fiction et la poésie», a écrit sa société.

«Nous poursuivrons la volonté de Yayoi Kusama et, à travers l'art, continuerons d'apporter espoir et force pour l'avenir aux peuples du monde entier», indique encore le communiqué. (jzs/ats/afp)

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