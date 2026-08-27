Le Trésor de Villena (ici en répliques) comprend 29 bracelets, 11 bols, trois bouteilles et diverses autres pièces en or. Image: www.album-online.com

Un trésor préhistorique a été dérobé en Espagne

Le Trésor de Villena a été la cible de cambrioleurs jeudi dans un musée espagnol. Il s'agit d'une collection en or considérée comme l'une des plus précieuses de l'âge de Bronze.

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Le Trésor de Villena a été dérobé, totalement ou partiellement, jeudi dans un musée de sud-est de l'Espagne, a-t-on appris auprès de la mairie. Cette collection d'orfèvrerie en or est considérée comme l'une des plus précieuses de l'âge de Bronze en Europe.

«Vers 05h20 du matin, l'alarme s'est déclenchée au musée de Villena» et «à 05h24», les voleurs avaient déjà quitté le bâtiment, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la municipalité de Villena en confirmant ce casse «ultra-rapide et ultra-professionnel».

Ce porte-parole a précisé ignorer si les malfaiteurs «avaient tout emporté, ou une partie seulement, certaines pièces en particulier», la police se trouvant encore dans le musée «en train de faire l'inventaire».

Il n'y a eu «aucune défaillance» du musée

Le Trésor de Villena, exposé dans le petit musée de la commune de la province d'Alicante, dans la région de Valence, est un ensemble d'une cinquantaine de pièces, principalement en or, mais aussi en argent et en fer, remontant aux environs de l'an 1000 av. J.-C. Il comprend 29 bracelets, 11 bols, trois bouteilles et diverses autres pièces.

«Pour les spécialistes, il s'agit de l'ensemble de vaisselle en or le plus important de l'âge de Bronze avec les trésors des tombes royales de Mycènes, en Grèce», indique le musée sur son site internet. «Tous les systèmes de sécurité se sont activés», a assuré le porte-parole de la mairie, assurant qu'il n'y avait eu «aucune défaillance» du musée.

Juste avant le vol, une autre alarme a retenti au complexe sportif de la ville, et les autorités enquêtent pour savoir si cet événement est lié, et s'il pourrait s'agir d'une diversion mise en oeuvre par les voleurs. Le Trésor de Villena a été découvert en 1963 par l'archéologue José María Soler à l'intérieur d'un récipient dissimulé dans le lit d'un ravin de la localité. (jzs/ats/afp)