en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Japon

Evacuations après un énorme incendie au Japon

Smoke rises over buildings after a fire in Oita, southern Japan, Wednesday, Nov. 19, 2025. (Kyodo News via AP) Japan Fire
L'incendie s'est déclaré tard mardi, et au moins 170 bâtiments ont été touchés par les flammes.Keystone

Evacuations après un énorme incendie au Japon

Un grave incendie est survenu dans une zone résidentielle de l'île de Kyushu. Des dizaines de personnes ont dû évacuer.
19.11.2025, 14:1719.11.2025, 14:17

Une personne a été tuée et 188 autres ont été évacuées quand un énorme incendie a embrasé au moins 170 bâtiments dans une zone résidentielle de l'île de Kyushu, dans le sud du Japon. C'est ce qu'ont rapporté mercredi les autorités locales.

Le gouvernement régional a confirmé dans un communiqué un décès sans donner de précisions, tandis que la télévision NHK rapportait que des policiers cherchant un homme de 76 ans porté disparu avaient trouvé un corps à son domicile.

Vidéo: watson

Au moins 170 bâtiments touchés

Près d'une journée après le début de l'incendie, les pompiers se battaient toujours mercredi soir pour éteindre le feu dans la ville de Oita, alors que les flammes se propageaient à une forêt toute proche, a indiqué la NHK. Des vidéos filmées mardi soir ont montré des pompiers arrosant des flammes géantes qui ravageaient des maisons, tandis que des personnes étaient conduites vers un centre d'évacuation improvisé.

«Les flammes montaient haut, teintant le ciel en rouge. Le vent soufflait fort. Je n'aurais jamais pensé que cela se propagerait autant», a dit un homme à la NHK.

«Je tremblais de peur. Je n'avais jamais vu une colonne de feu comme celle-là»
Un témoin à NHK

L'incendie s'est déclaré tard mardi, et au moins 170 bâtiments ont été touchés par les flammes. Le maire, Shinya Adachi, qui s'est rendu sur place, a déclaré que «la situation pourrait être maîtrisée d'ici mercredi si la source de l'incendie (pouvait) être éteinte», selon Kyodo News. Mais «il faudra probablement plusieurs jours pour que l'incendie soit complètement éteint», a-t-il ajouté.

L'incendie s'est rapidement propagé, probablement en raison du manque de pluie, de l'air sec et des maisons en bois densément regroupées dans la région, a rapporté NHK. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Les animaux de Los Angeles sont aussi victimes des incendies
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Maduro prêt à parler «en tête-à-tête» avec Trump
Les relations diplomatiques entre les deux pays pourraient se détendre dans un avenir proche. Nicolas Maduro accepte de s'assoir à la même table que Donald Trump.
Nicolas Maduro a affirmé lundi qu'il était prêt à discuter «en tête-à-tête» avec Donald Trump. Le président américain a évoqué de possibles discussions avec son homologue vénézuélien alors que les Etats-Unis ont déployé une flotte de navires de guerre dans les Caraïbes, officiellement dans le cadre d'une opération antidrogue.
L’article