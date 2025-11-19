L'incendie s'est déclaré tard mardi, et au moins 170 bâtiments ont été touchés par les flammes. Keystone

Evacuations après un énorme incendie au Japon

Un grave incendie est survenu dans une zone résidentielle de l'île de Kyushu. Des dizaines de personnes ont dû évacuer.

Une personne a été tuée et 188 autres ont été évacuées quand un énorme incendie a embrasé au moins 170 bâtiments dans une zone résidentielle de l'île de Kyushu, dans le sud du Japon. C'est ce qu'ont rapporté mercredi les autorités locales.

Le gouvernement régional a confirmé dans un communiqué un décès sans donner de précisions, tandis que la télévision NHK rapportait que des policiers cherchant un homme de 76 ans porté disparu avaient trouvé un corps à son domicile.

Vidéo: watson

Au moins 170 bâtiments touchés

Près d'une journée après le début de l'incendie, les pompiers se battaient toujours mercredi soir pour éteindre le feu dans la ville de Oita, alors que les flammes se propageaient à une forêt toute proche, a indiqué la NHK. Des vidéos filmées mardi soir ont montré des pompiers arrosant des flammes géantes qui ravageaient des maisons, tandis que des personnes étaient conduites vers un centre d'évacuation improvisé.

«Les flammes montaient haut, teintant le ciel en rouge. Le vent soufflait fort. Je n'aurais jamais pensé que cela se propagerait autant», a dit un homme à la NHK.

«Je tremblais de peur. Je n'avais jamais vu une colonne de feu comme celle-là» Un témoin à NHK

L'incendie s'est déclaré tard mardi, et au moins 170 bâtiments ont été touchés par les flammes. Le maire, Shinya Adachi, qui s'est rendu sur place, a déclaré que «la situation pourrait être maîtrisée d'ici mercredi si la source de l'incendie (pouvait) être éteinte», selon Kyodo News. Mais «il faudra probablement plusieurs jours pour que l'incendie soit complètement éteint», a-t-il ajouté.

L'incendie s'est rapidement propagé, probablement en raison du manque de pluie, de l'air sec et des maisons en bois densément regroupées dans la région, a rapporté NHK. (jzs/ats)