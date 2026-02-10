ciel couvert
Jeffrey Epstein

Affaire Epstein: six noms ont été caviardés sans explication

Illustrations for the Jeffrey Epstein file news story in Russia - 05 Feb 2026 In this photo illustration, the Released documents from the U.S. Justice Department files on Jeffrey Epstein. Released doc ...
Le ministère de la Justice a publié le 30 janvier «plus de trois millions de pages» du dossier Epstein.Image: Imago

Affaire Epstein: ces six noms ont été caviardés sans explication

Selon deux élus démocrates, les noms de six hommes ont été occultés dans les documents liés au criminel sexuel américain «alors qu'ils sont probablement impliqués». Ils appellent le ministère de la Justice à «corriger ses erreurs».
10.02.2026, 08:4910.02.2026, 08:49

Les noms de six hommes ont été occultés sans explication par le ministère de la Justice dans le dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein, ont dénoncé des élus américains. Ces derniers ont pu examiner lundi des documents non caviardés.

Le ministère de la Justice a publié le 30 janvier «plus de trois millions de pages» en partie caviardées du dossier Epstein, affirmant que l'administration Trump s'était ainsi acquittée de son obligation, imposée par une loi adoptée en novembre par le Congrès, de faire toute la lumière sur ce dossier politiquement explosif.

On a navigué dans la boîte mail de Jeffrey Epstein

Plusieurs parlementaires des deux grands partis américains ont commencé à consulter lundi les documents non occultés, le ministère de la Justice ayant envoyé une lettre la semaine dernière aux élus pour les informer de la possibilité de le faire sur place sur ordinateur. Parmi eux figurent les deux coauteurs de la loi de transparence sur l'affaire Epstein, tous deux élus à la Chambre des représentants, le républicain Thomas Massie et le démocrate Ro Khanna.

From left, Rep. Ro Khanna, D-Calif., Rep. Thomas Massie, R-Ky., and Rep. Marjorie Taylor-Greene, R-Ga., speak during a news conference as the House prepares to vote on the Epstein Files Transparency A ...
Ro Khanna et Thomas MassieKeystone

«Ce qui m'a posé problème est que les noms d'au moins six hommes ont été caviardés alors qu'ils sont probablement impliqués du fait de leur inclusion dans ces documents», a déclaré Thomas Massie aux journalistes à la sortie du ministère. «Il y a six hommes, certains avec leur photo, dont les noms ont été caviardés, sans explication de pourquoi ils l'ont été», a précisé Ro Khanna.

Les deux parlementaires se sont refusés à révéler l'identité de ces six hommes, mais l'un d'eux est «assez haut placé dans un gouvernement étranger», a indiqué Massie, son collègue évoquant «une personnalité assez éminente» parmi les cinq autres.

Interdit par la loi

La loi autorise des caviardages dans de strictes conditions, essentiellement pour préserver l'intimité des victimes. En revanche, elle interdit expressément toute rétention de documents au motif du tort que leur publication pourrait causer à qui que ce soit, «responsable gouvernemental, personnalité publique ou dignitaire étranger», ou de leur «caractère politiquement sensible».

Une bonne partie des documents consultés par les parlementaires restent «caviardés», s'est étonné Ro Khanna. «C'est dû au fait que les documents fournis au ministère de la Justice par le FBI ou les grands jurys (l')étaient déjà», a-t-il expliqué. «Nous devons donner au ministère de la Justice une chance de revoir sa copie et de corriger ses erreurs», a affirmé Massie.

«Ils doivent réviser leur propre copie ou la faire vérifier par quelqu'un d'autre»
Thomas Massie

(jzs/ats)

Trump attaque une journaliste après une question sur l'affaire Epstein
Video: watson
