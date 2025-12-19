brouillard-1°
Jeffrey Epstein

Affaire Epstein: des photos publiées avant les révélations

FILE - This photo provided by the New York State Sex Offender Registry shows Jeffrey Epstein, March 28, 2017. (New York State Sex Offender Registry via AP, File) Justice-Department-Jeffrey-Epstein
Jeffrey Epstein a longtemps évolué au sein de la haute société et fréquenté des cercles influents.Keystone

Affaire Epstein: de nouvelles photos publiées avant les révélations

La très attendue publication du dossier du financier américain est imminente. Mais à la veille du délai, des élus démocrates ont décidé de rendre publiques de nouvelles images liées à l'affaire.
19.12.2025, 09:02

Alors que le ministère américain de la Justice doit rendre publics ce vendredi le dossier de l'affaire Epstein, des élus démocrates ont décidé d'accroître la pression sur Donald Trump.

Jeudi, à la veille des révélations, ils ont dévoilé de nouvelles photos liées au financier américain décédé. On y voit à nouveau de nombreuses personnalités, dont le fondateur de Microsoft Bill Gates, qui apparaît aux côtés d'une jeune femme.

Bill Gates épinglé dans l&#039;affaire Epstein
Bill Gates épinglé dans l'affaire Epstein.Image: Committee on Oversight

L’authenticité de ces images n’a toutefois pas encore pu être vérifiée de manière indépendante. Bill Gates figurait déjà sur des photos publiées précédemment.

De nouvelles photos Epstein sont sorties: sextoys, célébrités et mystères

Une douteuse citation

Parmi les nouveaux éléments rendus publics figure aussi une capture d’écran d’une conversation dans laquelle quelqu’un propose des «filles» pour 1000 dollars. «Peut-être qu’il y a quelqu’un de bien pour J?», demande un interlocuteur.

À propos d’une jeune Russe de 18 ans, une liste précise la taille, le poids et l’origine.

Screenshot d&#039;une conversation dans l&#039;affaire Epstein.
Image: Committee on Oversight

Sur une autre photo, on distingue sur le pied d’une femme une inscription reprenant une citation du roman Lolita de l’écrivain russo-américain Vladimir Nabokov, un livre qui raconte les abus d’une jeune fille, surnommée Lolita, par son beau-père.

Une référence au roman Lolita dans l&#039;affaire Epstein
Une référence au roman LolitaImage: House Oversight Democrats

Le président américain Donald Trump, visible sur des photos plus anciennes prises dans l’entourage d’Epstein, n’apparaît pas sur les clichés les plus récents. Selon les démocrates, le dossier, actuellement examiné par la commission compétente de la Chambre des représentants, comprend quelque 95 000 photos.

Un réseau d’abus sexuels

Les démocrates ont récemment à nouveau accusé Donald Trump de vouloir étouffer l’affaire. Sous forte pression, le président américain avait signé le mois dernier une loi du Congrès obligeant le ministère de la Justice à publier les documents au plus tard ce 19 décembre.

Financier new-yorkais, Jeffrey Epstein a longtemps évolué au sein de la haute société et fréquenté des cercles influents. Le multimillionnaire aurait pendant des années dirigé un réseau d’abus sexuels, dont des dizaines de jeunes femmes et de mineures ont été victimes. Il est également accusé d’avoir lui-même agressé des femmes et des filles, notamment à New York et en Floride. (sda/dpa/val/jzs)

