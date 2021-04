Les confidences du fils sulfureux de Joe Biden agitent les Américains

Wanted: la nuance

Alexis Favre: «La nuance permet d’ouvrir des portes»

Covid, genre, climat… certains thèmes sont devenus clivants. Jean Birnbaum, journaliste français, nous invite dans un récent ouvrage à reprendre en main le «courage de la nuance». Qu’en pense le producteur et animateur de l’émission de débat «Infrarouge» à la RTS, Alexis Favre? Echange sans langue de bois sur la nuance.

D’abord, la question difficile. Quelle est votre définition de la nuance, Alexis Favre, vous qui proposez des débats très regardés par les Romands?Au-delà de sa définition immédiate et intuitive (grosso modo, être nuancé, c’est être mesuré), la nuance est à ranger selon moi dans le champ de la précision, et donc de la justesse. C'est à l'imprécision, et non à l'excès, qu'on devrait opposer la nuance. Elle permet aussi d’ouvrir des portes, d’inviter à la discussion des …