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De nouveaux concerts de Patrick Bruel ont été annulés

France: une représentation théâtrale avec Patrick Bruel perturbée à Paris
Le chanteur est notamment accusé de viol.Image: X

De nouveaux concerts de Patrick Bruel ont été annulés

Après l'annulation des concerts de Patrick Bruel à Québec, ses trois représentations à Montréal ont à leur tour été déprogrammées, indique le site de l'organisateur mercredi. La tournée canadienne du chanteur français accusé de violences sexuelles est donc abandonnée.
03.06.2026, 21:4103.06.2026, 21:41

«Malheureusement, l'organisateur de l'évènement a été dans l'obligation d'annuler votre évènement», peut-on lire sur le site Ticketmaster, responsable de la vente des billets de ces concerts, initialement prévus les 28 et 29 novembre ainsi que le 3 décembre dans le cadre de la tournée «Alors regarde».

Trois concerts de Patrick Bruel prévus en décembre au Québec avaient été annulés mi-mai.

Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals

Patrick Bruel est visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle.

Le chanteur a également annulé des représentations en Europe, renonçant à ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals. (sda/ats/afp)

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