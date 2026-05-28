La star avait déclaré que «la raison des annulations» de ses spectacles en Autriche l'avait «remplie d'un sentiment nouveau de peur». Keystone

Projet d'attentat contre un concert de Taylor Swift: 15 ans de prison

Un tribunal autrichien a condamné jeudi soir à 15 ans de prison un homme de 21 ans, qui avait plaidé coupable de complot en vue d'un attentat djihadiste déjoué lors d'un concert de Taylor Swift à l'été 2024.

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Après plusieurs heures de délibérations, le jury a reconnu l'Autrichien Beran A., qui a témoigné avoir été convaincu de devoir «faire le jihad», coupable de tous les chefs d'accusation, y compris d'infractions terroristes.

Jugé depuis le mois dernier dans la ville de Wiener Neustadt, Beran A. était soupçonné par le parquet d'avoir formé avec un jeune homme de son âge comparaissant à ses côtés, Arda K., et un troisième Autrichien, Hasan E., détenu en Arabie saoudite, une cellule terroriste pour commettre des attaques.

L'accusé est jugé pour avoir comploté en vue de commettre un attentat lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne en août 2024. Keystone

Jeudi matin, les prévenus ont été conduits au tribunal par des policiers masqués et durant cette dernière audience, ils sont restés le plus souvent assis, la tête baissée. Deux experts ont témoigné n'avoir constaté aucun signe de maladie psychologique chez Beran A.

Il avait été arrêté la veille du spectacle de la star à la suite d'informations des services américains du renseignement et il est depuis maintenu en détention.

Les trois concerts à guichet fermé en août 2024 de Taylor Swift dans la capitale autrichienne, où étaient attendus plus de 170.000 spectateurs, avaient été annulés par précaution.

Le suspect a plaidé coupable d'avoir pris pour cible le stade dans lequel l'artiste devait se produire et il encourt jusqu'à dix ans de prison.

Il a raconté comment il avait obtenu des instructions du groupe Etat islamique (EI), dont il était membre depuis 2023, et tenté en vain de fabriquer une bombe à fragmentation caractéristique des attaques de l'EI, d'après le parquet.



«Peur de mourir»

Beran A. a déclaré au tribunal s'être aussi rendu à Dubaï et avoir acheté deux couteaux dans le but de s'en prendre à des membres des forces de l'ordre en mars 2024. Mais au moment de passer à l'acte, il a soudain été pris de «panique» et a abandonné, avec un sentiment d'échec, a-t-il confié.

Selon le parquet, il a également sollicité des conseils sur le choix des armes dans plusieurs groupes de discussion et auprès d'un haut responsable de l'EI, dont il diffusait la propagande sur une messagerie. Le jeune homme s'est dit convaincu qu'il «devait mener le jihad», mais a dit qu'il «avait peur de mourir».

Selon l'acte d'accusation, lui, Arda K. et Hasan E. avaient échafaudé un plan pour tuer des membres des forces de l'ordre à la Mecque en mars 2024, ainsi qu'à Istanbul et à Dubaï.

Tandis que Beran A. et Arda K. sont rentrés sans être passés à l'acte, Hasan E. a planté un couteau dans le cou d'un agent de sécurité à La Mecque et blessé quatre autres personnes avant d'être maîtrisé. Depuis, il attend en Arabie saoudite l'issue de la procédure pénale.

La star avait écrit sur les réseaux sociaux que «la raison des annulations» de ses spectacles en Autriche l'avait «remplie d'un sentiment nouveau de peur». (sda/ats/afp)