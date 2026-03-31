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Travis Kelce s'associe à la marque Tommy Hilfiger

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 26: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Travis Kelce, Taylor Swift, and sombr attend the 2026 iHeartRadio Music Awards at Dolby Theatre on March 26, 2026 in Los Angeles, Cal ...
Réputé pour son style audacieux, voire excentrique, Travis Kelce noue un partenariat inattendu avec Tommy Hilfiger.Getty Images North America

Le chéri de Taylor Swift s'associe à la marque préférée des PLR

A 36 ans, Travis Kelce, le futur Monsieur Taylor Swift, travaille activement à la mise en place de son après-carrière dans le football américain. Et c'est dans la mode que le joueur des Chiefs de Kansas City déploiera notamment ses talents, avec une marque bien connue du grand public. Décryptage.
31.03.2026, 15:0831.03.2026, 15:08
Marine Brunner
Marine Brunner

Peaufiner le menu et le choix de son nœud pap' pour le jour de ses noces n'empêche pas Travis Kelce d'être un homme tout terrain. Alors que sa fabuleuse carrière sportive touche gentiment à son terme (il jouera la saison 2026-2027, mais l'incertitude plane sur la suite), le fiancé de Taylor Swift a donné ce lundi un aperçu de l'après.

Et son futur se jouera notamment aux côtés de Tommy Hilfiger, l'emblématique marque américaine si chère au coeur des PLR, en tant qu'«ambassadeur mondial et collaborateur créatif».

Il va se marier avec Taylor Swift: qui est Travis Kelce?

Etonnant? Un peu. Si on nous avait posé la question, compte tenu du style expansif, extravagant, voire un peu bling-bling, de l'ailier rapproché des Chiefs, on aurait plutôt eu tendance à l'envoyer chez Louis Vuitton ou Balenciaga. Voyez plutôt. Choix des couleurs, matières, coupes, logos XXXL: hors du terrain, Travis s'éclate et ne lésine sur aucune fantaisie.

NEW ORLEANS, LOUISIANA - FEBRUARY 09: Travis Kelce (87) of the Kansas City Chiefs arrives prior to Super Bowl LIX against the Philadelphia Eagles at Caesars Superdome on February 09, 2025, in New Orle ...
Travis en février 2025, en Louisiane.Getty Images North America
GLENDALE, AZ - FEBRUARY 12: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs arrives prior to Super Bowl LVII against the Philadelphia Eagles at State Farm Stadium on February 12, 2023 in Glendale, Arizona. ...
En total look Vuitton pour son match contre les Eagles de Philadelphie, en 2023.Getty Images North America
ORCHARD PARK, NY - JANUARY 21: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs arrives prior to an NFL divisional round playoff football game against the Kansas City Chiefs at Highmark Stadium on January 2 ...
Travis avant son match à New York en janvier 2024.Getty Images North America
ORCHARD PARK, NEW YORK - NOVEMBER 17: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs arrives at Highmark Stadium before the game against the Buffalo Bills on November 17, 2024 in Orchard Park, New York. T ...
Le même Travis en novembre 2024 avant un match contre les Buffalo Bills.Getty Images North America

C'est pourtant à une marque nettement plus accessible que Travis Kelce prêtera son joli minois, sa moustache et ses 118 kilos de muscles. Dès cet automne, il devrait notamment apparaître dans «une série de campagnes empreintes d’un optimisme inébranlable, d’une curiosité sans fin et de la conviction qu’il faut rêver grand», selon Tommy Hilfiger dans un communiqué.

Des spots auxquels s'ajoutera une collection capsule conçue par les soins du joueur pour le printemps prochain et qui promet de «réinventer les icônes Tommy haut de gamme», sur laquelle tous les mordus de sport et les Swifties ne manqueront pas de se ruer.

Travis Kelce et Monsieur Tommy Hilfiger, ont annoncé leur collaboration sur Instagram.
Travis Kelce et Monsieur Tommy Hilfiger.instagram: @tommyhilfiger

S'il a refusé de communiquer davantage sur son mariage imminent, cet été, avec la femme la plus célèbre du monde, au magazine WWD, le footballeur a bien voulu glisser quelques indices sur cette prochaine collection: «J'admire depuis longtemps Tommy Hilfiger, une marque américaine emblématique.»

«Depuis le lycée, où je suppliais ma mère de m'acheter des vestes Sailing Gear, j'ai toujours été attiré par le style affirmé de la marque et, au fil des ans, j'ai admiré sa capacité à être à la fois classique et intemporelle, tout en évoluant.»

«Collaborer avec Tommy et apporter ma propre touche à des pièces intemporelles, d'une manière originale et actuelle, est un rêve devenu réalité»
Travis Kelce, dans un communiqué conjoint avec Tommy Hilfiger
La fameuse veste Sailing Gear chère au cœur de Travis Kelce.
La fameuse veste Sailing Gear chère au cœur de Travis Kelce. image: etsy

Pour preuve, si la marque, sous nos latitudes, séduit davantage les quinquagénaires dotés d'un patrimoine immobilier, d'une jolie montre et d'une passion pour le ski, de l'autre côté de l'Atlantique, Tommy Hilfiger est également parvenu à se créer une «street cred» auprès d'une clientèle plus jeune, en comptant notamment sur des ambassadeurs tels que Gigi Hadid, Lewis Hamilton, Rafael Nadal, Zendaya ou encore Damson Idris.

Le topmodel Gigi Hadid a longtemps fait partie des visages de la marque.
Le topmodel Gigi Hadid a longtemps fait partie des visages de la marque.getty images

Du côté de Travis Kelce, ce rôle d'égérie n'est pas la première incursion du champion dans le monde de la mode. Outre son style flamboyant, le sportif a lancé sa propre marque de vêtements, Tru Kolors, en 2019 et a collaboré avec American Eagle, en 2025.

D'ailleurs, à bien y réfléchir, ce partenariat n'a rien d'illogique non plus. A n'en pas douter, Travis Kelce incarnera à la perfection le rôle du «sexy daddy», adepte de golf, de sports de voile et de barbecues du dimanche, campant en toute décontraction son domaine des Hamptons - la station balnéaire balnéaire huppée où sa future épouse possède un manoir.

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Il fera certainement honneur à l'une des marques préférées du parti libéral, mélange de doudounes matelassées, chemises fraîchement repassées, sneakers blanches immaculées et pulls en laine tricolore pour les sorties en plein air, qui font partie de l'ADN de Tommy Hilfiger.

PEBBLE BEACH, CA - FEBRUARY 13: Travis Kelce waves before the start of the second round of the AT&amp;T Pebble Beach Pro-Am 2026 on February 13, 2026 at Pebble Beach Golf Links in Pebble Beach, CA. (P ...
La preuve début février, lors d'une partie de golf.Image: Icon Sportswire
KANSAS CITY, MO - SEPTEMBER 14: Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce (87) arrives at the stadium before an NFL game between the Philadelphia Eagles and Kansas City Chiefs on September 14, 2025 at ...
Il s'amuse également avec les vestons et les shorts que Tommy Hilfiger chérit.Image: Icon Sportswire

En attendant, on peut s'attendre à ce que Travis Kelce arbore nettement plus de créations estampillées «TH» que «LV» lors de ses entrées sur le terrain cette saison.

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