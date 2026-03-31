Réputé pour son style audacieux, voire excentrique, Travis Kelce noue un partenariat inattendu avec Tommy Hilfiger. Getty Images North America

Le chéri de Taylor Swift s'associe à la marque préférée des PLR

A 36 ans, Travis Kelce, le futur Monsieur Taylor Swift, travaille activement à la mise en place de son après-carrière dans le football américain. Et c'est dans la mode que le joueur des Chiefs de Kansas City déploiera notamment ses talents, avec une marque bien connue du grand public. Décryptage.

Plus de «Divertissement»

Peaufiner le menu et le choix de son nœud pap' pour le jour de ses noces n'empêche pas Travis Kelce d'être un homme tout terrain. Alors que sa fabuleuse carrière sportive touche gentiment à son terme (il jouera la saison 2026-2027, mais l'incertitude plane sur la suite), le fiancé de Taylor Swift a donné ce lundi un aperçu de l'après.

Et son futur se jouera notamment aux côtés de Tommy Hilfiger, l'emblématique marque américaine si chère au coeur des PLR, en tant qu'«ambassadeur mondial et collaborateur créatif».

Etonnant? Un peu. Si on nous avait posé la question, compte tenu du style expansif, extravagant, voire un peu bling-bling, de l'ailier rapproché des Chiefs, on aurait plutôt eu tendance à l'envoyer chez Louis Vuitton ou Balenciaga. Voyez plutôt. Choix des couleurs, matières, coupes, logos XXXL: hors du terrain, Travis s'éclate et ne lésine sur aucune fantaisie.



Travis en février 2025, en Louisiane. Getty Images North America

En total look Vuitton pour son match contre les Eagles de Philadelphie, en 2023. Getty Images North America

Travis avant son match à New York en janvier 2024. Getty Images North America

Le même Travis en novembre 2024 avant un match contre les Buffalo Bills. Getty Images North America

C'est pourtant à une marque nettement plus accessible que Travis Kelce prêtera son joli minois, sa moustache et ses 118 kilos de muscles. Dès cet automne, il devrait notamment apparaître dans «une série de campagnes empreintes d’un optimisme inébranlable, d’une curiosité sans fin et de la conviction qu’il faut rêver grand», selon Tommy Hilfiger dans un communiqué.

Des spots auxquels s'ajoutera une collection capsule conçue par les soins du joueur pour le printemps prochain et qui promet de «réinventer les icônes Tommy haut de gamme», sur laquelle tous les mordus de sport et les Swifties ne manqueront pas de se ruer.

Travis Kelce et Monsieur Tommy Hilfiger. instagram: @tommyhilfiger

S'il a refusé de communiquer davantage sur son mariage imminent, cet été, avec la femme la plus célèbre du monde, au magazine WWD, le footballeur a bien voulu glisser quelques indices sur cette prochaine collection: «J'admire depuis longtemps Tommy Hilfiger, une marque américaine emblématique.»

«Depuis le lycée, où je suppliais ma mère de m'acheter des vestes Sailing Gear, j'ai toujours été attiré par le style affirmé de la marque et, au fil des ans, j'ai admiré sa capacité à être à la fois classique et intemporelle, tout en évoluant.»

«Collaborer avec Tommy et apporter ma propre touche à des pièces intemporelles, d'une manière originale et actuelle, est un rêve devenu réalité» Travis Kelce, dans un communiqué conjoint avec Tommy Hilfiger

La fameuse veste Sailing Gear chère au cœur de Travis Kelce. image: etsy

Pour preuve, si la marque, sous nos latitudes, séduit davantage les quinquagénaires dotés d'un patrimoine immobilier, d'une jolie montre et d'une passion pour le ski, de l'autre côté de l'Atlantique, Tommy Hilfiger est également parvenu à se créer une «street cred» auprès d'une clientèle plus jeune, en comptant notamment sur des ambassadeurs tels que Gigi Hadid, Lewis Hamilton, Rafael Nadal, Zendaya ou encore Damson Idris.

Le topmodel Gigi Hadid a longtemps fait partie des visages de la marque. getty images

Du côté de Travis Kelce, ce rôle d'égérie n'est pas la première incursion du champion dans le monde de la mode. Outre son style flamboyant, le sportif a lancé sa propre marque de vêtements, Tru Kolors, en 2019 et a collaboré avec American Eagle, en 2025.

D'ailleurs, à bien y réfléchir, ce partenariat n'a rien d'illogique non plus. A n'en pas douter, Travis Kelce incarnera à la perfection le rôle du «sexy daddy», adepte de golf, de sports de voile et de barbecues du dimanche, campant en toute décontraction son domaine des Hamptons - la station balnéaire balnéaire huppée où sa future épouse possède un manoir.

Il fera certainement honneur à l'une des marques préférées du parti libéral, mélange de doudounes matelassées, chemises fraîchement repassées, sneakers blanches immaculées et pulls en laine tricolore pour les sorties en plein air, qui font partie de l'ADN de Tommy Hilfiger.

La preuve début février, lors d'une partie de golf. Image: Icon Sportswire

Il s'amuse également avec les vestons et les shorts que Tommy Hilfiger chérit. Image: Icon Sportswire

En attendant, on peut s'attendre à ce que Travis Kelce arbore nettement plus de créations estampillées «TH» que «LV» lors de ses entrées sur le terrain cette saison.

Cette journaliste découvre que Taylor Swift s'est fiancée Vidéo: watson