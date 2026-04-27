À l'image d'autres artistes, Taylor Swift veut se protéger face à l'IA. getty/shutterstock

Taylor Swift ne compte pas se laisser faire par l'IA

Taylor Swift a déposé des demandes pour faire de sa voix une marque aux États-Unis, dans un contexte de prolifération des contenus générés par IA.

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Taylor Swift a enregistré des demandes auprès de l'Institut américain de la propriété intellectuelle pour faire de sa voix une marque déposée.

Cette démarche, similaire à celle de l'acteur Matthew McConaughey, intervient sur fond de déferlante des contenus générés par intelligence artificielle (IA).

La chanteuse a soumis à l'United States Patent and Trademark Office (USPTO) deux empreintes sonores. Chacune commence par «Hey, it's Taylor» (Bonjour, c'est Taylor) et annonce la sortie de son dernier album, «The Life of a Showgirl» (paru début octobre).

Autre document transmis à l'USPTO vendredi et repéré initialement par l'avocat spécialiste de propriété intellectuelle Josh Gerben, une photo de l'artiste sur scène.

Fausse image pour la campagne de Trump

Les dossiers ne donnent pas de précision quant à ce dépôt. Sollicitée, l'attachée de presse de Taylor Swift n'a pas donné suite dans l'immédiat.

En septembre 2024, la star avait condamné la mise en ligne, sur le site officiel de la campagne de Donald Trump, d'une fausse image d'elle appelant à soutenir la candidature du républicain milliardaire.

«Cela a avivé mes craintes liées à l'IA et au danger de la désinformation», avait alors commenté Taylor Swift sur Instagram.

L'IA en cause

Mi-janvier, le comédien américain Matthew McConaughey a été le premier à entreprendre cette démarche auprès de l'USPTO, présentée comme une protection contre l'utilisation indue de sa voix par des modèles d'IA.

L'avancement des modèles permet désormais de synthétiser une voix en quelques secondes et avec un court extrait, alors qu'il fallait de longs enregistrements et plusieurs jours il y a encore quelques années. De nombreux artistes s'inquiètent, dès lors, de l'utilisation sauvage de leur image et de leur voix par des plateformes IA.

Plusieurs Etats américains ont adopté des textes la prohibant, mais beaucoup s'appliquent surtout à l'utilisation malveillante ou à des fins commerciales. Seuls quelques-uns, notamment le ELVIS Act voté par le parlement local du Tennessee en 2024, offrent une protection plus générale.

Rares sont les acteurs à avoir saisi la justice pour faire valoir leurs droits. L'exemple le plus notable est celui de Scarlett Johansson, qui a attaqué, en 2023, l'application Lisa AI pour avoir créé, sans son consentement, un avatar IA à son image pour une publicité. (sda/ats/afp)