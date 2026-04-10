Une organisation caritative cofondée par le prince Harry en l'honneur de sa défunte mère, la princesse Diana, le poursuit en justice. getty/watson

Harry visé par une plainte pour diffamation

Selon des sources judiciaires, le duc de Sussex doit faire face à des poursuites de la part de Sentebale, ONG qu'il avait cofondée en 2006 avant de claquer la porte avec pertes et fracas l'an dernier.

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La rupture entre Harry et son association caritative, Sentebale, prend une tournure de plus en plus amère. Plus d'un an après que le prince se soit retiré du conseil d'administration sur fond de différends avec son actuelle présidente, la Dre Sophie Chandauka, on apprend ce vendredi que l'organisation caritative lui colle un procès pour diffamation devant la Haute Cour de Londres.

Pour rappel, Harry avait cofondé cette association en 2006 aux côtés du prince Seeiso du Lesotho, dans le but pour aider les jeunes atteints du VIH et du sida au Lesotho et au Botswana, et d'améliorer la vie des enfants plus vulnérables de ces pays d'Afrique australe.

Les deux princes avaient démissionné à la surprise générale l'année dernière, suite à un conflit persistant avec la Dre Chandauka.

S'en était suivi une série de piques interposées dans les médias, suivie de près par une enquête de la Commission des organismes de bienfaisance pour des allégations d'intimidation et de harcèlement. Cette dernière avait finalement conclu n'avoir trouvé aucune preuve en ce sens, mais déploré une gouvernance défaillante et critiqué toutes les parties pour avoir laissé ce diférend interne devenir public.

Selon un document rendu public vendredi, Sentebale a déposé le 24 mars dernier une plainte en diffamation devant la Haute Cour contre Harry et l'un de ses proches amis, Mark Dyer, qui était également administrateur de l'association caritative.

Aucun détail n'a été fourni quant à la nature de la plainte. Ni le porte-parole du prince Harry ni l'association caritative n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaires.



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