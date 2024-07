Voici tout ce qu’il faut savoir sur Kamala Harris

Après l'abandon du président Joe Biden, Kamala Harris a accepté de reprendre le flambeau. Image: watson/getty

Tout ce que vous devez savoir sur Kamala Harris

La démocrate de 59 ans est désormais la grande favorite pour remplacer Joe Biden comme adversaire contre Donald Trump aux élections générales de novembre. Retour sur le parcours de Kamala Harris, qui pourrait devenir la première femme présidente des Etats-Unis.

«Je suis prête. Cela ne fait aucun doute. Quiconque me voit au travail est pleinement conscient de mes qualités de leadership». Fin février, Kamala Harris s'était déjà exprimée sur le scénario possible d'une prise de fonction. La vice-présidente seule sait si elle s’attendait réellement à hériter de son patron à l’époque, ou s'il ne s'agissait que de déclarations diplomatiques aux médias.

Désormais, c'est un fait. Le président de 81 ans s'est retiré de la course à la présidentielle et a formulé son souhait de voir Kamala Harris investie à sa place.

Une enfant d'intellectuels

Kamala Harris est née à Oakland, en Californie, en 1964. Son père, Donald, d'origine jamaïcaine, a enseigné l'économie à l'université de Stanford. Quant à sa mère, Shyamala Gopalan, émigrée d'Inde quand elle avait 19 ans, elle a travaillé comme biologiste et chercheuse sur le cancer du sein. Cette «force de la nature», selon les mots de sa fille, est elle-même décédée d'un cancer du côlon en 2009, à l'âge de 69 ans. «Elle est ma plus grande inspiration», racontera Kamala par la suite.

Pour preuve, Shyamala Gopalan traîne ses filles dès leur plus jeune âge aux manifestations pour les droits civiques, installées dans une poussette. Kamala et sa petite sœur, Maya, aujourd'hui avocate et analyste politique à la télévision, ont été élevées comme de «fières filles noires».

Kamala Harris (à gauche) avec sa sœur Maya et leur mère Shyamala, en 1970. Image: keystone

Puis c'est à Washington DC que Kamala Harris étudie les sciences politiques et l'économie. Après avoir obtenu son baccalauréat, suivi d'un diplôme à l'Ecole de droit Hastings de l'université de Californie à San Francisco, elle intègre le barreau de Californie en 1990. Le début d'un prolifique carrière.

Une précurseuse

C'est peu dire que le CV de Kamala Harry est jalonné de premières fois et de réalisations historiques. En 2003, Kamala Harris postule comme procureur du district de San Francisco, et rafle le poste. Une première pour une femme noire aux Etats-Unis. Suivi d'une autre réalisation historique, en 2010: elle est élue première femme procureur de l'Etat de Californie.

Kamala Harris prête serment en tant que nouveau procureur de district en 2004. Image: AP

Et en 2017, elle devient la première sénatrice américaine d'origine indo-américaine et la deuxième sénatrice afro-américaine. Grâce à son expérience de procureure, elle se fait remarquer pour ses échanges musclés avec des membres de l'administration Trump. En 2021, avec l’élection de Joe Biden, elle est la première femme, qui plus est afro-américaine, à devenir vice-présidente des Etats-Unis.

Sur le plan personnel, Kamala Harris est mariée à l'avocat Doug Emhoff depuis 2014, le tout premier «Second Gentleman» de l'histoire américaine. Le couple s'est rencontré lors d'un blind date organisé par un ami. S'ils n'ont pas d'enfants ensemble, Doug Emhoff a un fils et une fille issus de son premier mariage. Tous deux entretiennent une relation étroite avec leur belle-mère.

Kamala Harris dit de son mari Douglas Emhoff : «Il est drôle. Il est sympa. Il est patient. Il adore ma cuisine. C'est un gars formidable.» Image: keystone

La première vice-présidente

La première contrariété professionnelle de Kamala Harris survient peut-être lorsqu'elle se porte candidate comme présidente des Etats-Unis, en 2019. Lors d'un débat télévisé, elle annonce sa candidature et attire l'attention médiatique en s’en prenant de front à son rival de l’époque, Joe Biden, lors d'un débat télévisé.

Avec virulence, elle accuse son concurrent d'alors d'avoir travaillé avec des sénateurs favorables à la ségrégation raciale et de s’être opposé au «busing», un projet datant des années 1970 en faveur de la diversité sociale et raciale au sein des écoles. Il est vrai qu'à l'époque, le sénateur s'oppose à que ces transports en bus deviennent obligatoires dans tout le pays. Or, Kamala Harris a été l’une des premières à bénéficier de l’offre.

Kamala Harris et Bernis Sanders, en juin 2019, lors du débat démocrate sur NBC News. Getty Images North America

Faute de dons et de succès dans les sondages, Kamala Harris se résout à retirer sa candidature fin 2019, avant de renouer avec la campagne électorale en tant que colistière de Joe Biden. Avant l'élection présidentielle, les médias et les experts politiques spéculent sur le fait qu'elle ferait une successeure toute désignée du démocrate, déjà le président américain le plus âgé de l’Histoire, à 78 ans.

Ce ne sont pas les seuls murmures qui tourbillonnent autour de la vice-présidente. Kamala Harris doit également faire face aux accusations selon lesquelles elle ne faisait que préparer les élections de 2024, et négligerait ses responsabilités. Ces attaques n'ont jamais semblé aussi loin de la réalité qu'aujourd'hui. Même lorsqu’il n’était pas encore évident que Joe Biden se présenterait à nouveau, Kamala Harris n’a jamais été sérieusement considérée comme une éventuelle future présidente.

Au cours des deux premières années de son mandat, la démocrate de 59 ans a eu du mal à se faire un nom et elle a été assez peu présente sur la scène publique. Pour une bonne raison, sans doute: jusqu’à fin 2022, démocrates et républicains au Sénat sont dans l'impasse constante. En tant que vice-présidente, Kamala Harris doit prendre le vote décisif - plus souvent que n'importe lequel de ses prédécesseurs - et doit donc se trouver directement sur place.

Après quoi, la seconde femme la plus importante de la Maison-Blanche a représenté le président Biden à plusieurs reprises lors de réunions de haut niveau, telles que la Conférence de Munich sur la sécurité ou, plus récemment, la Conférence de paix en Ukraine à Bürgenstock, en juin dernier.

Kamala Harris aux côtés de la présidente Viola Amherd et de Volodymyr Zelensky, lors de la conférence sur la paix au Bürgenstock. Image: keystone

La vice-présidente ne s'est pas contentée des voyages à l'étranger. Elle a également oeuvré à travers tous les Etats-Unis pour promouvoir le programme d'infrastructure et la politique climatique de l'administration Biden. Elle tente également de maîtriser la crise migratoire dans le sud des Etats-Unis, mais échoue dans sa réforme de la loi électorale.

Une femme engagée

En tant que femme métisse et afro-descendante, Kamala Harris fait partie d'une minorité aux Etats-Unis depuis qu'elle est enfant. Ses voisins blancs ne voulaient pas que leurs enfants jouent avec elle. Elle a appris très tôt à faire face à l'injustice, à surmonter la résistance et à s'affirmer. Pendant ses études, elle a toujours pris la défense des autres, témoigne un ancien camarade de classe au quotidien Die Zeit.

Engagée en faveur de meilleurs soins de santé et des droits LGBTQ et contre les inégalités sociales, Kamala Harris fait aussi campagne pour les droits des femmes depuis son élection; un sujet qu'elle a évidemment intégré dans son discours de victoire en 2020.

«Je suis peut-être la première femme à occuper ce poste, mais je ne serai pas la dernière. Parce que chaque petite fille qui nous regarde ce soir verra que c'est une terre d'opportunités.»

Lorsque la Cour suprême a abrogé le droit fondamental des femmes à l’avortement à l’été 2022, elle ne mâche pas ses critiques et ses prises de position contre le virage à droite de la Cour suprême. Même chose pour les violences policières contre les Afro-américains.

Une cuisinière et sportive accomplie

Hors politique, l'un des plus grands passe-temps de la vice-présidente est la cuisine. Kamala Harris ne cache pas son amour pour les livres de cuisine, les marchés et les bons petits plats pour ses amis. Elle a exposé sa passion à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, où elle dispense à ses abonnés son point de vue sur les frites au bacon, les pancakes ou comment obtenir les oignons coupés en dés parfaits pour un sandwich au thon.

Un moyen d'évacuer et de gérer le stress, selon elle. Sans compter que «Dieu merci, sa famille adore manger». Pour se détendre, elle est une grande adepte de sport, notamment de course à pied et de yoga. Elle a souvent parlé de son habitude de courir régulièrement, ce qui l’aide à rester en forme. Niveau musical, la vice-présidente serait friande de Beyoncé, TLC ou encore Kendrick Lamar.

Reste à savoir de combien de temps la candidate démocrate disposera à l’avenir pour ses passe-temps.

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)