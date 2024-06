Kamala Harris, une vice-présidente «effacée» mais puissante

La vice-présidente Kamala Harris sera bel et bien présente pour les Etats-Unis, sur les hauts du canton de Nidwald. Image: keystone/watson

En Suisse, Kamala Harris sera en première ligne face à Poutine

La vice-présidente Kamala Harris sera présente au Bürgenstock pour représenter les Etats-Unis du 15 au 16 juin. Une présence qui pourrait laisser à penser que Joe Biden se désintéresse du sommet en Suisse. Mais Kamala Harris est une pièce maîtresse au sein de la Maison-Blanche.

Joe Biden fera l'impasse lors du sommet sur l'Ukraine au Bürgenstock, dans le canton de Nidwald. A la place, Kamala Harris (59 ans), en présence du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, viendra représenter les Etats-Unis face à Volodymyr Zelensky et 70 délégations du monde entier.

Le président américain, de bientôt 82 ans, sera en Normandie cette semaine pour célébrer les 80 ans du débarquement. Il repartira ensuite direction la Californie pour poursuivre sa campagne présidentielle lors d'un événement accueillant notamment George Clooney et Julia Roberts.

Si la simple présence des Etats-Unis lors du sommet est déjà un signe fort, nombreux sont ceux qui ont perçu l'absence du président comme un manque de respect envers l'Ukraine et/ou la Suisse.



Mais Kamala Harris est un pion important dans le conflit en Ukraine. Déjà présente en début d'année à la Conférence sur la sécurité à Munich face au président ukrainien, elle peut se targuer d'être un poids lourd décisionnaire, malgré le fait qu'elle soit dans l'ombre, considérée comme «effacée» pour plusieurs observateurs.

Pourtant, l'ancienne sénatrice de Californie ne chôme pas. Son caractère intrépide, comme qualifié dans les médias américains, se marie avec une intransigeance qui lui colle à la peau. Cette fille d'un père économiste et professeur émérite à l'université Stanford et d'une mère biologiste et oncologue, effectue un travail de choix au sein de l'administration Biden.

Pour brosser le portrait de la numéro deux du pays, le journaliste Alexis Buisson, correspondant à New York et auteur d'un livre sur la dame, écrivait:

«Kamala Harris a plutôt l'image d'une procureure (réd: un poste qu'elle a occupé de 2011 à 2017) pratiquant la tolérance zéro, notamment sur la lutte contre l'absentéisme scolaire dont elle a fait son cheval de bataille quand elle était procureur de San Francisco».

Kamala Harris a la réputation d'être cartésienne et clinique. Le Daily Beast, en août 2023, soulignait la qualité de son travail, que le politologue David Rothkopf considérait comme largement sous-estimé sur les questions nationales et internationales. «Ce bilan fait non seulement d'elle l'un des vice-présidents les plus efficaces de l'histoire moderne des Etats-Unis», rédigeait Rothkopf dans les colonnes du site américain.

Politico aussi est sous le charme d'Harris, titrait:

«Kamala Harris est une meilleure vice-présidente que vous ne le pensez» Politico

En réalité, sa présence sur les hauteurs du Bürgenstock apporte une dimension significative au sommet sur l'Ukraine. La vice-présidence américaine a été renforcée au cours des 40 dernières années; le poste a valeur stratégique et en fait un membre à part entière du pouvoir exécutif. Joe Biden, lui-même vice-président sous Barack Obama, expliquait en ces mots au Council on Foreign Relations:

«Le métier de président est si compliqué que vous avez besoin de quelqu'un en qui vous avez confiance, avec des connaissances et une longue expérience»

L'histoire nous a prouvé l'impact d'un vice-président aux Etats-Unis. L'exemple le plus récent est Dick Cheney, fin stratège durant le mandat de Georges W. Bush. Dans la foulée des attentats du 11 septembre, il se voit confier de plus larges pouvoirs au sein de l'administration. Devenant l'homme le plus influent concernant la politique étrangère, selon David Rothkopf.

Joe Biden (de dos) et Kamala Harris. Keystone

Tactique que le président Biden a répété avec Kamala Harris, en l'envoyant au charbon, elle, «l'intrépide» comme il l'avait qualifiée Joe Biden lors de l'annonce de sa colistière. C'est d'ailleurs cet adjectif qu'elle a utilisé comme slogan pour gratter des voix lors de l'élection présidentielle de 2020. Car il faut une bonne dose de bravoure pour s'asseoir dans le siège du vice-président. Le rôle institutionnel consiste essentiellement à soutenir la Maison-Blanche tout en enchaînant les conseils et les négociations à l'abri des regards. Une mission harassante.



«Comme d’autres vice-présidents avant elle, Harris est un agent de liaison important au sein du parti.» Politico

Aujourd'hui, le président a fait le choix de la placer en première ligne face à Poutine. Un rôle central pour l'avenir de l'Ukraine, mais aussi pour le sort des élections présidentielles le 5 novembre prochain.

Kamala Harris, la native d'Oakland (Californie), n'est pas venue en Suisse pour acheter du terrain. En descendant de son avion Air Force Two, le 15 juin, et foulant le sol helvétique, la vice-présidente aura des airs de présidente.