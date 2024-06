Voici combien va coûter à la Suisse le sommet pour la paix en Ukraine.

Les coûts de sécurité, notamment pour la police, seront répartis entre le Département fédéral de justice et police (DFJP) et les cantons concernés. Les coûts de l'armée seront pris en charge dans le cadre du budget ordinaire du Département fédéral de la sécurité (DDPS).

Les coûts de la conférence du Bürgenstock (NW) sur l'Ukraine, les 15 et 16 juin prochains, devraient atteindre entre 10 et 15 millions de francs, a indiqué lundi le gouvernement en réponse à plusieurs questions d'élus UDC. La Suisse a reçu jusqu'à présent environ 80 annonces ou confirmations de participation.

Cette tique géante se propage en Italie et est déjà en Suisse

Une tique géante, l'hyalomma, est de plus en plus présente dans la région de Trieste, au nord de l'Italie, très prisée des touristes. Voici où on la trouve en Suisse et les symptômes qu'elle diffuse.

Elle est environ quatre fois plus grande que les espèces de tiques connues dans notre pays: c'est la tique géante, également appelée hyalomma marginatum. Cette espèce, très répandue dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, fait désormais des ravages à Trieste, en Italie, comme le fait savoir le Musée municipal d'histoire naturelle de la ville.