Le pays a fermé toutes ses écoles. image: keystone

Au Sri Lanka, il ne reste l'équivalent que d'un jour d'essence

Le Sri Lanka est au bord du gouffre. Le pays subit une crise sans précédent, une hausse des prix des aliments et des pénuries dans plusieurs secteurs. La population est en colère.

Patrick Toggweiler

Les stations-service du Sri Lanka sont à bout de souffle. Il y a deux jours, il ne restait plus que 4000 tonnes d'essence dans tout le pays. C'est la quantité normalement consommée en une journée par l'île de 21 millions d'habitants. Mais il y a bien longtemps que plus rien n'est normal ici.

Les écoles sont fermées. Les enseignants et les parents sont victimes du rationnement du carburant. Les secteurs qui ne contribuent pas à l'approvisionnement de base élémentaire n'en reçoivent plus.

Mais l'approvisionnement des produits de base n'est pas non plus à la hauteur: les médicaments manquent, et certains aliments comme les tomates coûtent cinq fois plus cher. Pour la première fois depuis la création du pays, le riz doit être importé. Pour obtenir du gaz pour la cuisinière, il faut faire la queue pendant des heures.

Des conducteurs de rickshaw à Colombo s'alignent devant une station-service. image: keystone

Des objets d'usage courant autrefois abordables coûtent soudainement une fortune et les coupures de courant de plusieurs heures sont désormais devenues la norme. Le pays et sa population sont en faillite, l'ambiance est explosive.

Les rues sont presque vides à Colombo. image: keystone

Pour que les rationnements soient respectés, l'armée surveille les stations-service. Mais malgré cela, des affrontements violents se produisent régulièrement. En avril, un motard a été abattu lors d'une dispute devant une station-service. Mi-juin, des militaires ont ouvert le feu sur un groupe de manifestants qui les ont attaqués à coups de pierres. Au moins sept personnes ont été blessées.

Des morts sont à déplorer alors le premier ministre Mahinda Rajapaksa donne sa démission. Sept personnes meurent et plus de deux cents sont blessées lors d'affrontements entre manifestants et groupes pro-gouvernementaux. L'ex-Premier ministre doit être sauvé par l'armée. Pendant ce temps, la foule en colère détruit ses quartiers.

Des militaires surveillent une station-service. image: keystone

Les mesures prises par le gouvernement montrent également à quel point la situation est désespérée sur l'île. Depuis juin, les travailleurs du secteur public sont soumis à la semaine de quatre jours. Le jour supplémentaire doit être utilisé pour cultiver des aliments et exploiter des champs. Les Sri-Lankais vivant à l'étranger sont encouragés à envoyer le plus d'argent possible dans leur pays. C'est la principale source de revenus du pays. Mais c'est le contraire qui se produit. Au lieu des 600 millions de dollars habituels par mois, seuls 318 millions sont arrivés. Le pays est insolvable, les crédits ne peuvent plus être honorés, les réserves sont épuisées.

Le Sri Lanka souffre également de la guerre en Ukraine. La hausse mondiale des prix des denrées alimentaires est particulièrement ressentie ici. En outre, la pandémie a creusé un énorme trou financier dans les caisses de l'Etat. Avec 12%, le tourisme est le troisième secteur le plus important derrière l'industrie textile et l'argent envoyé par les Sri-Lankais de l'étranger. Cet argent fait désormais défaut.

Mais la crise est aussi à la maison. A l'exception des années 2015 à 2019, la famille Rajapaksa est présidente depuis près de 20 ans, d'abord avec Mahinda Rajapaksa et depuis 2019 avec Gotabaya Rajapaksa. D'autres membres de la famille occupent également des postes importants au gouvernement – l'accusation de népotisme ne peut être rejetée d'emblée, tout comme certains mauvais investissements. Un quartier résidentiel et commercial artificiel aurait dû être construit sur le port de Colombo avec de l'argent chinois. Mais les crédits n'ont pas pu être honorés et le projet appartient désormais à la Chine.

Les réductions d'impôts accordées après l'entrée en fonction de Gotabaya Rajapaksa signifient que le Sri Lanka, sous la gouvernance du nouveau président, doive gérer son budget avec 25% d'argent en moins. Ce faisant, il a ainsi tenu une promesse électorale: l'interdiction des engrais chimiques, des produits phytosanitaires et des pesticides en avril 2021.

Tous les paysans du pays doivent désormais se tourner vers l'agriculture biologique – sans délai préalable, formation ou période de transition. Rajapaksa a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure pour la santé de la population, mais les critiques pensent que l'interdiction est une mesure destinée à alléger les statistiques d'import-export du pays. Les pertes de récoltes sont désormais en partie responsables des prix records des denrées alimentaires.

Pour l'heure, aucune issue à cette situation ne se dessine. L'espoir repose désormais sur le nouveau Premier ministre Wickremesinghe, un homme politique expérimenté qui occupe ce poste pour la cinquième fois. Il doit rétablir la stabilité avec un gouvernement de transition auquel participent les partis d'opposition.

L'Inde et la Chine apportent leur aide sous forme de crédits de transition. Mais le grand espoir est le Fonds monétaire international, où les premières négociations sur un plan de sauvetage de trois milliards ont déjà eu lieu. Le FMI pose toutefois certaines conditions telles que la stabilité politique bien que le chemin soit encore long pour le Sri Lanka.

Traduit et adapté de l'allemand par sia.