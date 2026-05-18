«Ce code civil est une honte»: colère à Kiev
Plusieurs centaines de personnes ont protesté, dimanche à Kiev, lors d'une rare manifestation dans ce pays en guerre avec la Russie, contre un projet de nouveau code civil qui bafoue, selon eux, les droits des communautés LGBTQ.
Le projet de loi vise à rapprocher l'Ukraine du droit européen, dans le cadre de la candidature de Kiev à l'adhésion à l'Union européenne, mais les organisations de défense des droits humains affirment qu'il va à l'encontre des droits fondamentaux de l'UE.
Une question qui ne peut attendre la fin de la guerre
En se rassemblant dans un parc près du Parlement, des manifestants scandaient, avant d'observer une minute de silence en hommage aux soldats tués lors de l'invasion russe de l'Ukraine, lancée en février 2022:
Viktor Pylypenko, ancien combattant et militant LGBTQ, martèle quant à lui:
La loi, adoptée en première lecture, n'a pas encore été promulguée. Mais, dans sa forme actuelle, elle maintiendrait l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe.
Une version précédente du texte avait suscité l'indignation, car elle autorisait le mariage dès l'âge de 14 ans. Cet article a ensuite été supprimé, mais le président du Parlement, Ruslan Stefanchuk, a souligné que modifier la définition constitutionnelle du mariage «susciterait sans aucun doute des litiges».
Plus de 70% des Ukrainiens estiment que les personnes LGBTQ devraient avoir les mêmes droits que tout le monde, et 35% s'opposent aux unions entre personnes du même sexe, selon une enquête réalisée en 2024 par l'Institut de sociologie de Kiev.
Les manifestants estiment que la question de l'union entre personnes de même sexe ne peut attendre la fin de la guerre. Viktor Pylypenko ajoute:
Une mention jugée arbitraire
Le Code civil permettrait également aux juges de fonder certaines décisions sur la notion vaguement définie de «bonnes mœurs», une disposition qui, selon l'ONG Human Rights Watch, «ouvrirait la voie à des interprétations arbitraires».
Cheveux rasés et des lunettes de soleil sur la tête, Anna Zakharenkova, accuse:
La guerre contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est souvent présentée comme un combat existentiel pour adhérer aux valeurs libérales européennes, face au virage ultra-conservateur de la Russie.
👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici
«Un pays rebelle»
L'Ukraine a multiplié ses efforts pour rejoindre l'Union européenne et a entamé des réformes de grande envergure. Pour la députée Inna Sovsun, le nouveau code enfreindrait bon nombre des engagements pris par l'Ukraine. Elle argumente:
Pour sa part, le ministre de l'intégration européenne, Taras Kachka, a admis que le nouveau Code civil soulevait «des questions très sérieuses concernant le droit de la famille». Il avait reconnu la semaine dernière:
Les manifestants ont promis de poursuivre leurs actions. Parmi eux, Yulia Myroshnychenko, 22 ans, vêtue d'une robe blanche de mariée tout comme sa compagne Yevgenia Skobielieva, a dit «espérer que les députés se souviendront de l'endroit où ils vivent»: