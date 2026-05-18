Des militants LGBTQ réclament des modifications au Code civil ukrainien à Kiev, notamment concernant le mariage entre personnes de même sexe. Image: Imago

«Ce code civil est une honte»: colère à Kiev

Malgré la guerre avec la Russie, des centaines d’Ukrainiens ont manifesté à Kiev contre un projet de code civil jugé discriminatoire envers les personnes LGBTQ.

Barbara WOJAZER, Kiev, Ukraine / AFP

Plus de «International»

Plusieurs centaines de personnes ont protesté, dimanche à Kiev, lors d'une rare manifestation dans ce pays en guerre avec la Russie, contre un projet de nouveau code civil qui bafoue, selon eux, les droits des communautés LGBTQ.

Le projet de loi vise à rapprocher l'Ukraine du droit européen, dans le cadre de la candidature de Kiev à l'adhésion à l'Union européenne, mais les organisations de défense des droits humains affirment qu'il va à l'encontre des droits fondamentaux de l'UE.

Une question qui ne peut attendre la fin de la guerre

En se rassemblant dans un parc près du Parlement, des manifestants scandaient, avant d'observer une minute de silence en hommage aux soldats tués lors de l'invasion russe de l'Ukraine, lancée en février 2022:

«Manifestez, faites l'amour et ne cédez pas vos droits!»

Viktor Pylypenko, ancien combattant et militant LGBTQ, martèle quant à lui:

«Ce code civil est une honte, il devrait être retiré ou bloqué»

La loi, adoptée en première lecture, n'a pas encore été promulguée. Mais, dans sa forme actuelle, elle maintiendrait l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe.

Une version précédente du texte avait suscité l'indignation, car elle autorisait le mariage dès l'âge de 14 ans. Cet article a ensuite été supprimé, mais le président du Parlement, Ruslan Stefanchuk, a souligné que modifier la définition constitutionnelle du mariage «susciterait sans aucun doute des litiges».

Ruslan Stefanchuk. Image: Imago

Plus de 70% des Ukrainiens estiment que les personnes LGBTQ devraient avoir les mêmes droits que tout le monde, et 35% s'opposent aux unions entre personnes du même sexe, selon une enquête réalisée en 2024 par l'Institut de sociologie de Kiev.

Les manifestants estiment que la question de l'union entre personnes de même sexe ne peut attendre la fin de la guerre. Viktor Pylypenko ajoute:

«Nous avons des familles, mais elles ne sont pas reconnues, ce qui engendre d'énormes problèmes (…) Après le décès ou les blessures graves subis par des défenseurs des droits des personnes LGBT, ces questions deviennent particulièrement cruciales.»

Une mention jugée arbitraire

Le Code civil permettrait également aux juges de fonder certaines décisions sur la notion vaguement définie de «bonnes mœurs», une disposition qui, selon l'ONG Human Rights Watch, «ouvrirait la voie à des interprétations arbitraires».

Cheveux rasés et des lunettes de soleil sur la tête, Anna Zakharenkova, accuse:

«Mon destin, votre destin, dépendra d'un juge qui décidera si je respecte suffisamment ces bonnes mœurs. Cela comporte d'énormes risques! Je ne veux pas que mon pays se transforme peu à peu en Russie.»

La guerre contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est souvent présentée comme un combat existentiel pour adhérer aux valeurs libérales européennes, face au virage ultra-conservateur de la Russie.

👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici

«Un pays rebelle»

L'Ukraine a multiplié ses efforts pour rejoindre l'Union européenne et a entamé des réformes de grande envergure. Pour la députée Inna Sovsun, le nouveau code enfreindrait bon nombre des engagements pris par l'Ukraine. Elle argumente:

«Cela est néfaste non seulement pour la société ukrainienne, mais aussi dans une perspective plus large quant à la manière dont nous progressons réellement vers l'intégration européenne.»

Pour sa part, le ministre de l'intégration européenne, Taras Kachka, a admis que le nouveau Code civil soulevait «des questions très sérieuses concernant le droit de la famille». Il avait reconnu la semaine dernière:

«Nous avons des obligations très claires pour garantir l'absence de discrimination.»

Taras Kachka. Image: Imago

Les manifestants ont promis de poursuivre leurs actions. Parmi eux, Yulia Myroshnychenko, 22 ans, vêtue d'une robe blanche de mariée tout comme sa compagne Yevgenia Skobielieva, a dit «espérer que les députés se souviendront de l'endroit où ils vivent»:

«Il semble qu'ils ont oublié que l'Ukraine est un pays rebelle. Nous sortons pour manifester, nous nous sentons concernés, nous ne sommes pas la Russie, et nous nous battons.»