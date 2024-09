Explosion de bipeurs: la mystérieuse piste de «Tom» d'Autriche

De nombreux éléments indiquent que le service de renseignement extérieur israélien, a fait passer les appareils piégés au Hezbollah par le biais d'un réseau de sociétés de couverture et d'intermédiaires.

Remo Hess, Bruxelles / ch media

C'est une maison discrète dans un quartier résidentiel tranquille de Budapest. Rien n'indique que de grandes affaires internationales y sont menées, et encore moins qu'une opération de renseignement digne de James Bond y a été planifiée. C'est pourtant bien à cela que ressemble l'explosion de milliers de bipeurs du Hezbollah libanais, ce mardi.

Si l'on en croit le fabricant taïwanais de pagers Gold Apollo, le responsable de l'attaque des bipeurs se trouve pourtant ici même: dans la rue Szöny de la capitale hongroise. C'est là que se trouve le siège de la société «BAC Consulting Kft». Elle a produit et vendu les pagers en tant que preneur de licence, selon Hsu Ching-Kuang de Gold Apollo.

Seulement voilà, l'entreprise ne semble pas vraiment être dans le business des bipeurs. Du moins pas à la connaissance de sa directrice, Cristiana Barsony-Arcidiacono, inscrite au registre du commerce. Elle a déclaré mercredi à la chaîne de télévision américaine NBC:

«Je ne fais pas de bipeurs. Je ne suis qu'une opératrice. Je pense qu'il y a un malentendu»

La piste se perd en Bulgarie

Au lieu de cela, les médias hongrois rapportent que c'est une entreprise de Sofia, la capitale bulgare, qui a importé les bipeurs de Taiwan, les a vendus au Hezbollah avant d'en assurer la livraison. BAC n'aurait été impliquée que sur le papier. La société bulgare en question, nommée «Norta Global», a été créée en avril 2022, appartient à un Norvégien selon le registre du commerce et son siège est situé à une adresse collective sans réelle présence commerciale physique.

De son côté, le service de renseignement intérieur bulgare a déclaré jeudi que, selon les informations des douanes, les bipeurs n'avaient jamais été en Bulgarie ou avaient fait l'objet d'un transfert sur le territoire bulgare. La piste se perd ici pour le moment.

Un certain «Tom» d'Autriche

Selon le New York Times, qui s'appuie sur des cercles de sécurité israéliens et américains, le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, aurait mis en place un réseau de sociétés de couverture, dont font apparemment partie BAC Consulting et la société bulgare. Les créations d'entreprises auraient eu lieu lorsque la décision du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah de remplacer les téléphones portables par des bipeurs a été rendue publique en 2022. Le Hezbollah se sentait de moins en moins en sécurité, car Israël pouvait de plus en plus pirater ses appareils de communication.

Après son «entrée dans le business des bipeurs», le Mossad a apparemment ensuite attendu la bonne occasion pour glisser au Hezbollah les appareils mélangés à l'explosif PETN hautement explosif. L'affaire est passée par plusieurs sociétés et intermédiaires.

Un certain «Tom» d'Autriche aurait également joué un rôle mystérieux dans cette affaire. Selon le chef d'entreprise taïwanais Hsu Ching-Kuang, il a rencontré ce «Tom» en tant que représentant de «BAC Consulting», mais ne l'a jamais rencontré personnellement, se contentant d'un contact par vidéo. Contrairement à ses conseils, l'homme a «incité un groupe d'ingénieurs à concevoir leur propre bipeur, qu'il a commercialisé sous le nom de marque Gold Apollo», explique Hsu Ching-Kuang. Mais depuis près de trois ans, plus rien n'a été livré à «Tom». Ce dernier n'a jamais mentionné le Liban.