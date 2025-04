Les Finlandais craignent la Russie et partent se battre en Ukraine

De plus en plus de Finlandais rejoignent l'Ukraine dans sa lutte contre l'armée russe. Selon le ministère finlandais des Affaires étrangères, environ 150 citoyens se trouvent actuellement dans les zones de combat.

Image: Imago/Shutterstock

«Ils peuvent recruter n’importe qui»: les saboteurs russes inquiètent

Sabotage, incendies criminels et propagande. Les menaces de guerre hybride deviennent de plus en plus réelles. Les pistes mènent aux plus hauts niveaux du Kremlin.

Plusieurs colis de fret aérien contenant des engins incendiaires ont explosé ou été interceptés en Europe en juillet 2024, notamment à Leipzig. Les autorités allemandes annoncent une avancée significative dans les enquêtes: elles estiment que le renseignement militaire russe, le GRU, est derrière ces attentats transnationaux. C’est ce que rapportent WDR, NDR et le Süddeutsche Zeitung, en évoquant des suspects identifiés ainsi qu’une perquisition effectuée en Allemagne. Peu de détails sur les investigations ont pour l’instant été rendus publics.