Le Liban doit libérer Hannibal Kadhafi

La justice libanaise ordonne la libération sous caution de Hannibal Kadhafi.
Hannibal Kadhafi avait été arrêté en décembre 2015 par les autorités libanaises.Image: EPA

Détenu depuis dix ans, le fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi doit être libéré, a tranché vendredi la justice libanaise. Mais sa caution, fixée à 11 millions dollars, pose problème.
17.10.2025, 14:2517.10.2025, 14:25

La justice libanaise a ordonné vendredi la libération de Hannibal Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, détenu depuis dix ans, en échange d'une caution de 11 millions de dollars, a indiqué un responsable judiciaire libanais. Outre la caution, Hannibal Kadhafi, qui était détenu sans jugement, est frappé d'une interdiction de voyage, selon cette source.

«La libération sous caution est purement inadmissible dans un cas de détention arbitraire. On va contester la caution», a affirmé son avocat français, Laurent Bayon. Il a relevé que son client était «sous sanctions internationales».

«Où voulez-vous qu'il trouve 11 millions de dollars?»

Disparition de Moussa Sadr

Hannibal Kadhafi, dont l'épouse est une mannequin libanaise, avait été arrêté en décembre 2015 par les autorités libanaises, qui exigent des informations sur la disparition du dirigeant chiite libanais Moussa Sadr en Libye en 1978, lorsque son père était au pouvoir. La décision de le libérer a été annoncée après son interrogatoire vendredi par le juge d'instruction.

Son avocat avait indiqué la semaine dernière que l'état de santé de son client, âgé de 49 ans, était «alarmant». En août, Human Rights Watch avait appelé à la «libération immédiate» de Hannibal Kadhafi, détenu sur la base «d'allégations apparemment non fondées selon lesquelles il aurait des informations» sur Moussa Sadr.

Un portrait Moussa Sadr à Kfar Kila, au Liban.
Un portrait de Moussa Sadre à Kfar Kila, au Liban.Image: www.imago-images.de

Les autorités libanaises accusent Mouammar Kadhafi de la mystérieuse disparition de l'imam Sadr et de deux de ses compagnons en 1978. Hannibal avait deux ans à l'époque. Mouammar Kadhafi a été tué lors d'un soulèvement en Libye en 2011.

Hannibal avait fui en Syrie. En 2015, il avait été enlevé par des hommes armés qui l'avaient transféré au Liban, où les autorités l'ont sorti des mains de ses ravisseurs avant de l'arrêter. (jzs/ats)

