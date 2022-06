Poutine n'aurait «plus que deux ans à vivre»

Car entre cancers et mort certaine, il faut dire que les rumeurs vont bon train . Elles se sont d'ailleurs multipliées au cours des mois qui ont suivi l'invasion russe de l'Ukraine. Des images de la posture de Poutine, de ses poignées de main et de son visage mêlant inquiétude et crispation ont d'ailleurs fait le tour du monde fin avril et suscité de nombreuses rumeurs sur la santé de l’homme âgé de 69 ans.

«Des fellations pendant 5h»: les victimes de Jacquie et Michel témoignent

En juin, Michel Piron, propriétaire du plus grand site pornographique de France, a été mis en examen. Plusieurs femmes ont déposé plainte et témoigné sur les violences infligées parfois pendant des années.

«Et là, huit hommes sont arrivés, tous cagoulés. Ils me violent et m'injurient. Moi, j’avais mal et je tentais de repousser mes agresseurs. Je pensais que j’allais vivre ma dernière heure». Jessica est l'une des trois victimes qui témoignent dans le Monde. Le journal a eu accès aux témoignages du dossier Jacquie et Michel, le plus grand site pornographique français. Les récits ont été publiés lundi 27 juin et reviennent sur les sévices subis par plusieurs femmes. Michel Piron, le propriétaire de la plateforme, a été récemment mis en examen pour complicité de viol et traite d'êtres humains en bande organisée.